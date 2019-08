La mancata adesione alla decisione del giudice amministrativo "potrebbe finanche configurare la violazione di norme penali", avverte la ministra della difesa. "Ho preso questa decisione, motivata da solide ragioni legali, ascoltando la mia coscienza - sottolinea ancora la ministra. Non dobbiamo mai dimenticare che dietro le polemiche di questi giorni ci sono bambini e ragazzi che hanno sofferto violenze e abusi di ogni tipo. La politica non può mai perdere l'umanità. Per questo non ho firmato".

"Non si può ritenere che siano rinvenibili nuove cogenti motivazioni di carattere generale ovvero di ordine e sicurezza pubblica tali da superare gli elementi di diritto e di fatto nonché le ragioni di necessità e urgenza posti alla base della misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria, che anzi si sono verosimilmente aggravati", ha affermato Elisabetta Trenta – citata dall'Ansa – spiegando la sua scelta di non firmare.

Nuovo scontro sui migranti in Italia: il ministro dell'interno Matteo Salvini ha firmato mercoledì sera il decreto che vieta l'ingresso nelle acque territoriali per la nave Open Arms, mentre la ministra della difesa Elisabetta Trenta ha deciso diversamente.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Open Arms, è scontro nel Governo italiano 15 agosto 2019 - 10:54 Nuovo scontro sui migranti in Italia: il ministro dell'interno Matteo Salvini ha firmato mercoledì sera il decreto che vieta l'ingresso nelle acque territoriali per la nave Open Arms, mentre la ministra della difesa Elisabetta Trenta ha deciso diversamente. La nave Open Arms con 147 migranti a bordo è arrivata all'alba di giovedì nelle immediate vicinanze di Lampedusa. Diverse motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto stanno monitorando i movimenti dell'imbarcazione della Ong catalana che si è diretta verso l'isola delle Pelagie, scortata da due navi militari, dopo che il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio ha accolto un suo ricorso, sospendendo il divieto di ingresso nelle acque italiane disposto dal ministro dell'interno Matteo Salvini. Mercoledì sera, il ministro dell'interno aveva rinnovato il provvedimento, presentando ricorso contro la decisione del Tar. "Continuo e continuerò a negare lo sbarco a chi pretende di portare dei clandestini sempre e solo in Italia", aveva dichiarato il leader della Lega. "La politica non può perdere l'umanità" La ministra della difesa Elisabetta Trenta, che aveva ordinato alle navi della Marina militare di scortare verso le coste italiane l'imbarcazione spagnola, si è però opposta e ha rifiutato di apporre la sua firma al nuovo decreto del suo collega di governo. "Non si può ritenere che siano rinvenibili nuove cogenti motivazioni di carattere generale ovvero di ordine e sicurezza pubblica tali da superare gli elementi di diritto e di fatto nonché le ragioni di necessità e urgenza posti alla base della misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria, che anzi si sono verosimilmente aggravati", ha affermato Elisabetta Trenta – citata dall'Ansa – spiegando la sua scelta di non firmare. La mancata adesione alla decisione del giudice amministrativo "potrebbe finanche configurare la violazione di norme penali", avverte la ministra della difesa. "Ho preso questa decisione, motivata da solide ragioni legali, ascoltando la mia coscienza - sottolinea ancora la ministra. Non dobbiamo mai dimenticare che dietro le polemiche di questi giorni ci sono bambini e ragazzi che hanno sofferto violenze e abusi di ogni tipo. La politica non può mai perdere l'umanità. Per questo non ho firmato". Una scelta, la sua, condivisa dal premier Giuseppe Conte che aveva chiesto di "mettere in sicurezza i minori" presenti sulla nave. La Spagna, nel frattempo, ha informato la presidenza del Consiglio italiano della propria disponibilità a partecipare alla redistribuzione dei migranti della Open Arms, una volta sbarcati, rendono noto fonti di Palazzo Chigi.