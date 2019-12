Nel settore aerospaziale e in quello medico, invece, le cose sembrano andare meglio. "Per ora, non abbiamo subito effetti negativi dalla guerra commerciale perché i rapporti tra Svizzera e Cina sono ottimi. Gli ospedali preferiscono rivolgersi a noi piuttosto che rischiare con fornitori statunitensi", spiega Marco Bollier, responsabile commerciale della Geistlich, società attiva nel settore delle forniture odontoiatriche.

Nel campo delle macchine utensili o in quello automobilistico, ad esempio, è stato constatato un calo piuttosto marcato. "Le imprese non prendono decisioni. C'è incertezza e quindi non si fanno nuovi investimenti", testimonia Joe Liu, managing director della Fraisa, un'impresa elvetica che produce attrezzature per macchine utensili.

Malgrado questa carta in mano, gli effetti del contenzioso sino-americano si sono fatti sentire, seppur in maniera diversa a seconda dei settori, stando all'inchiesta della Radiotelevisione svizzera.

Rispetto a buona parte della concorrenza, le aziende svizzere attive in Cina hanno un vantaggio di non poco conto: dal 2014 è infatti in vigore un accordo di libero scambio tra i due paesiLink esterno .

Due settimane fa, Washington e Pechino hanno raggiunto una tregua dopo la guerra commerciale che ha avvelenato per oltre un anno le relazioni tra i due paesi e, più in generale, ha condizionato l'economia globale.

