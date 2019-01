Una soluzione, però, non è ancora arrivata. Secondo fonti diplomatiche, una decina di Paesi - tra questi Italia, Germania, Francia, Portogallo, Lussemburgo, Olanda e Romania - si sono offerti di ricevere parte dei migranti se Malta aprirà i suoi porti per lo sbarco.

"Stiamo consumando i telefoni. Ci sono stati intensi contatti anche durante il fine settimana" per trovare una soluzione in tempi veloci, ha dichiarato Margaritis Schinas, portavoce dell'esecutivo comunitario.

Nel frattempo, i rappresentanti della Commissione europea hanno sollecitato l'invito ai paesi dell'Ue a mostrare solidarietà, ribadendo anche la necessità di mettere in piedi un meccanismo stabile, per gestire questo tipo di situazioni.

Alcuni migranti a bordo da 17 giorni della nave di Sea Watch-3, una delle navi bloccate in mare da diversi giorni in attesa del via libera per sbarcare in un porto sicuro, avrebbero iniziato venerdì a rifiutare il cibo. È quanto afferma la stessa organizzazione non governativa tedesca venerdì in un tweet ribadendo il timore che "il loro stato psicologico e di salute possa peggiorare sensibilmente".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sea Watch sempre "incagliata" nei divieti di attraccare 07 gennaio 2019 - 21:21 A 17 giorni dal loro recupero al largo della Libia, i migranti a bordo delle navi di due Ong tedesche restano ancora in mare. "Il loro stato psicologico e di salute rischia di peggiorare sensibilmente", ha scritto Sea Watch, sulla cui imbarcazione è salito il corrispondente della Radiotelevisione svizzera. Alcuni migranti a bordo da 17 giorni della nave di Sea Watch-3, una delle navi bloccate in mare da diversi giorni in attesa del via libera per sbarcare in un porto sicuro, avrebbero iniziato venerdì a rifiutare il cibo. È quanto afferma la stessa organizzazione non governativa tedesca venerdì in un tweet ribadendo il timore che "il loro stato psicologico e di salute possa peggiorare sensibilmente". Nel frattempo, i rappresentanti della Commissione europea hanno sollecitato l'invito ai paesi dell'Ue a mostrare solidarietà, ribadendo anche la necessità di mettere in piedi un meccanismo stabile, per gestire questo tipo di situazioni. "Stiamo consumando i telefoni. Ci sono stati intensi contatti anche durante il fine settimana" per trovare una soluzione in tempi veloci, ha dichiarato Margaritis Schinas, portavoce dell'esecutivo comunitario. "Se i politici che stanno infliggendo questa situazione a queste persone, venissero qui a bordo, non potrebbero mantenere la stessa idea che hanno adesso. È impossibile…", ha detto alla Radiotelevisione svizzera il capo della missione Sea Watch 3, Kim Heaton Heater. Una soluzione, però, non è ancora arrivata. Secondo fonti diplomatiche, una decina di Paesi - tra questi Italia, Germania, Francia, Portogallo, Lussemburgo, Olanda e Romania - si sono offerti di ricevere parte dei migranti se Malta aprirà i suoi porti per lo sbarco. Ma l'impasse resta, perché La Valletta chiede che oltre alle 49 persone a bordo delle due navi delle ong, siano ridistribuiti anche altri 249 profughi salvati nei giorni scorsi dai suoi guardacoste.