Il ritorno negli Stati Uniti dell'italoamericana Nancy Pelosi 03 gennaio 2019 - 20:54 Negli Stati Uniti si è insediato giovedì il 116° Congresso. Dopo le elezioni di medio termine, il nuovo Senato rimane a maggioranza repubblicana mentre il controllo della Camera è passato ai democratici. E la presidente della Camera è nuovamente Nancy Pelosi. La democratica Nancy Pelosi è stata dunque eletta speaker della Camera dei Rappresentanti del Congresso americano. Si tratta della terza carica dello Stato. Quella di Pelosi, 78 anni, di origini italiane, è una storica rielezione, visto che ha ricoperto tale ruolo già dal 2007 al 2011. È sempre lei la donna forte del partito. Vestita di fucsia e visibilmente emozionata Pelosi è giunta a Capitolo Hill con i familiari, affiancata in aula dai nipoti. Nata D'Alesandro a Baltimora, Nancy Pelosi sin da giovane si è interessata alla politica grazie anche al padre che per anni è stato sindaco di Baltimora e rappresentante del Maryland a Washington. Sposata, i cinque figli avuto dal matrimonio con Paul Pelosi non le hanno impedito di fare una carriera politica di primo piano. Novità a Washington Nel nuovo Congresso Usa, tra i tanti primati c'è anche quello di Rashida Tlaib, 42 anni, prima donna palestinese-americana a Capitol Hill e prima musulmana insieme alla compagna di partito Ilhan Omar. Tlaib ha annunciato che intende giurare con una tradizionale tunica araba (thobe) su una copia del Corano, sua o dell'ex presidente Thomas Jefferson, come "simbolo che l'Islam è parte della storia americana da molto tempo".