Quelle strutture discrete che gestiscono il denaro dei super ricchi

A Ginevra si concentrano i family office che gestiscono le grandi fortune delle famiglie più ricche del mondo. Keystone / Leandre Duggan

I family office gestiscono le fortune delle famiglie più ricche del mondo. Conservano e fanno crescere il loro denaro. Si tratta di un ambiente altamente selezionato e discreto, in cui le somme in gioco sono a dir poco sbalorditive.

Agevolazioni fiscali, discrezione, servizi su misura… La Svizzera è uno dei Paesi più interessanti al mondo per quanto riguarda la gestione patrimoniale di clienti particolarmente facoltosi.

Il Family Office ForumCollegamento esterno, con i suoi due giorni di conferenze e dibattiti, si tiene ogni anno al Dolder Grand di Zurigo, un hotel simbolo del prestigio. “Incontriamo diverse persone che lavorano per le famiglie, banchieri, fondi di investimento e una serie di servizi strani e variegati, come la gestione del numero di passaporti posseduti”, spiega Gilles Erulin, direttore di un family office e partecipante all’evento, al programma BasikCollegamento esterno della RTS.

Settore top secret

In questo settore, c’è un noto adagio: viviamo felici, viviamo nascosti. “Queste persone non le troverete sui social network o su internet, soprattutto se hanno figli. Vogliono solo essere protetti”, spiega Katja Mülheim, cofondatrice di Prestel & Partner, la società che organizza questo evento, nato quasi 15 anni fa. Si svolge in Svizzera, ma anche a Singapore e Dubai. In totale, è presente in dieci Paesi, tutti molto frequentati da persone molto facoltose.

“Ad ogni evento che organizziamo, accogliamo più di 100 family office. Non voglio averne di più, perché per noi è molto importante che le persone si conoscano all’interno della rete. Può sembrare banale – aggiunge Mülheim – ma qui le persone fanno davvero amicizia”.

Fare amicizia, ma soprattutto fare affari… Negli ultimi anni, il numero delle grandi fortune è esploso e il business è in piena espansione.

Uffici multi e singoli

Esistono due tipi di family office. Ci sono uffici “multi”, in cui più fortune sono gestite dallo stesso ufficio, e uffici “singoli”, in cui viene gestita una sola famiglia. In Svizzera esistono tra i 250 e i 300 uffici singoli. Gestiscono quasi 600 miliardi di franchi svizzeri, il che li rende attori di primo piano nel Paese. Un terzo degli investimenti viene effettuato in Svizzera. Ma dove esattamente? È un mistero: non pubblicano praticamente nulla sulle loro attività.

In questo mondo opaco, una società di gestione patrimoniale ha aperto le porte alla RTS: CapitaliumCollegamento esterno, un ufficio multifamiliare con sede a Ginevra. Qui quattro persone gestiscono i patrimoni di una trentina di famiglie diverse, per un totale di un miliardo di franchi. “A partire da 15-20 milioni di franchi – spiega Alain Zell, cofondatore di Capitalium – possiamo seguire gli interessi di una famiglia”.

Avvocati e fiscalisti

La maggior parte dei clienti di Capitalium sono famiglie di imprenditori e i loro portafogli sono fatti su misura.

“Ci rivolgiamo a specialisti, come avvocati e consulenti fiscali, in Svizzera e all’estero, per offrire ai nostri clienti la migliore consulenza possibile. La differenza con un asset manager, che si occupa solo di un segmento, come la gestione di un portafoglio depositato in banca, è che il family office – aggiunge Alain Zell – ha una visione molto più globale”. Ci si affida a questa rete di partner anche per realizzare progetti, come una galleria d’arte o una scuderia.

Non tutti sono regolamentati

Gli uffici multifamiliari sono regolamentati dalla FINMA, l’autorità di vigilanza finanziaria svizzera. Ma non è così per i singoli family office. “Se sei ricco e gestisci il tuo patrimonio da solo, puoi farne ciò che vuoi. Quindi non hai bisogno di un regolatore, cioè di un’autorità pubblica, che si metta tra te e te”, spiega Pascal Saint-Amans, noto specialista di evasione fiscale. Anche l’Europa, che è “un fan della regolamentazione”, sottolinea, non ha regolamenti in questo senso.

Per Pascal Saint-Amans la priorità non è regolare queste fortune, ma si tratta soprattutto di tassarle. “Siamo più interessati a questioni di politica fiscale e la questione di una tassazione per i ricchi più pensante per una maggiore eguaglianza. Questo è il vero problema oggi”, afferma ancora Pascal Saint-Amans. Ma su questo punto la Svizzera non è propriamente all’altezza.

Servizi di assistenza personale

Alcuni family office vanno ben oltre l’aspetto finanziario e offrono servizi di assistenza personale: li organizzano internamente o li delegano a società esterne. Questo è il lavoro delle concierge di lusso come Myriam Al Sayed-Duti e il suo team al terminal dei jet privati dell’aeroporto di Ginevra. il 50% dei loro clienti sono family office. “Ci assicuriamo che l’arrivo sia ben organizzato, in modo che il cliente sia preso a carico immediatamente dopo il suo arrivo a destinazione”, spiega l’esperta.

L’extralusso è l’arte di farsi in quattro. “Possiamo iniziare la mattinata organizzando un safari per una famiglia che desidera viaggiare per una vacanza eccezionale e finire con una richiesta o una gara d’appalto per beni di prestigio come pelletteria, orologi, ecc.”, continua Myriam Al Sayed-Duti, la cui azienda si occupa anche del reclutamento del personale domestico e offre una serie di servizi ultra-personalizzati. Senza i family office, la sua attività non andrebbe così bene come va invece oggi.

