La Svizzera imprenditoriale che piace agli italiani

La sede della MSC (Mediterranean Shipping Company SA) a Ginevra. Il fondatore e presidente del gruppo è Gianluigi Aponte, cittadino italiano. KEYSTONE/Martial Trezzini

La Svizzera è un Paese che offre un ambiente altamente favorevole per l'insediamento di nuove imprese, grazie alla sua fiscalità vantaggiosa, alla stabilità politica ed economica, alla burocrazia snella, e alle infrastrutture moderne. Per questi motivi molti imprenditori italiani si sono trasferiti o pensano di trasferirsi in Svizzera.

Riccardo Franciolli Di origini coreane cresciuto nei Grigioni, scriverei solo di cultura, ma in questi anni ho sempre parlato d’altro. Iniziali: fra

La Svizzera si conferma un ambiente particolarmente attraente per gli imprenditori italianiCollegamento esterno. I motivi per cui molti considerano di trasferire il proprio business in questo Paese sono molteplici.

“Aprire un’azienda in Svizzera è un’opzione che molti imprenditori italiani considerano, soprattutto quelli legati all’export. In media – racconta Lia Vasta, Regulatory and Fiscal Manager della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (CCISCollegamento esterno) – riceviamo una ventina di domande all’anno su come aprire un’azienda in Svizzera. Il numero varia ovviamente ogni anno. A oggi sono già oltre 400 le nuove società che sono state aperte da noi e registrate all’IVA svizzera”.

Vantaggi fiscali, stabilità economica e infrastrutture moderne

Tra i principali fattori che rendono la Svizzera un’opzione interessante, spiccano i vantaggi fiscali. “La Svizzera – sottolinea Lia Vasta – offre un sistema fiscale favorevole per le imprese, con imposte sui redditi delle società generalmente più basse rispetto all’Italia”. Alcuni Cantoni, come il Ticino e quelli della Svizzera tedesca, vantano una tassazione particolarmente vantaggiosa, attirando così numerosi imprenditori.

Inoltre, la Svizzera è conosciuta per la sua solida stabilità politica ed economica, che rappresenta un elemento rassicurante per chi vuole sviluppare un business nel lungo periodo. “Questo – spiega Vasta – rende il Paese un ambiente ideale per gli investimenti e lo sviluppo di attività imprenditoriali”.

Rispetto all’Italia, la Svizzera è famosa per la sua burocrazia snella e meno invasiva. Le procedure per avviare un’impresa sono rapide e semplificate, con pratiche fiscali e legali generalmente più efficienti. Inoltre, il Paese vanta un’alta qualità della vita, una forza lavoro altamente qualificata e un sistema educativo d’eccellenza. Le moderne infrastrutture svizzere, tra cui trasporti, telecomunicazioni e servizi finanziari, sono essenziali per operare in modo efficace e competitivo.

Infine, la Confederazione, pur essendo un Paese relativamente piccolo, ha una posizione strategica nel cuore dell’Europa, che consente agli imprenditori di accedere facilmente ai mercati dell’Unione Europea e al resto del mondo.

Questi fattori rendono la Svizzera un Paese una scelta interessante per chi proviene dall’estero e desidera avviare una nuova impresa.

Supporto agli imprenditori italiano che vogliono trasferirsi in Svizzera

Per gli imprenditori italiani che desiderano trasferire o avviare un’attività in Svizzera, la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (CCISCollegamento esterno), è un punto di riferimento fondamentale. Con sede a Zurigo e succursali a Ginevra e Lugano, la Camera offre supporto in italiano, facilitando così l’accesso alle informazioni necessarie per affrontare le sfide legali, pratiche e burocratiche legate all’avvio di un’impresa.

Un altro elemento che rende la Svizzera interessante per gli imprenditori italiani è, secondo Lia Vasta, “l’ampliamento e l’internazionalizzazione del loro business in un territorio limitrofo, attento sia alle innovazioni commerciali che alla semplificazione burocratica”.

Prima di trasferirsi, sottolinea Lia Vasta, è fondamentale considerare tutte le variabili: “Non è automatico avere successo in questo Paese, e la vita quotidiana non è priva di sfide. Nonostante la vicinanza geografica all’Italia, il mercato elvetico risponde e si approccia in modo diverso rispetto a quello italiano”.

Come aprire un’azienda in Svizzera

Per aprire un’azienda in Svizzera è necessario rispettare una serie di requisiti e fornire documentazione dettagliata (tutti dettagli nel nostro articolo “Come creare un’azienda in Svizzera se sei un cittadino dell’UE“).

“Rivolgersi a un ufficio competente permette di evitare investimenti azzardati o false aspettative che potrebbero compromettere il successo dell’iniziativa imprenditoriale”. Lia Vasta, Camera di commercio italiana per la Svizzera

Attenzione, però. Aprire un’attività in Svizzera per un cittadino italiano non è sempre vantaggioso. Un’attenta analisi dei costi e dei benefici è fondamentale. “Rivolgersi a un ufficio competente – sottolinea Lia Vasta – permette di evitare investimenti azzardati o false aspettative che potrebbero compromettere il successo dell’iniziativa imprenditoriale”. Gli uffici della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera sono a disposizione per supportare gli imprenditori italiani che desiderano esportare idee e prodotti nel mercato svizzero.

La CCIS avverte i potenziali imprenditori italiani che desiderano espandere la loro attività in Svizzera o trasferirla nel Paese che avviare un’impresa può richiedere un investimento significativo. I costi variano in base al tipo di azienda che si desidera aprire (forma giuridica della società) e alle specifiche esigenze del settore merceologico di riferimento.

Quali sono le richieste più frequenti da parte dei potenziali imprenditori italiani? “Le domande – risponde Lia Vasta – riguardano soprattutto i requisiti legali per la costituzione dell’azienda. Se la società viene fondata nella Svizzera tedesca o francese, ci sono anche richieste di supporto linguistico. Inoltre, non mancano domande su questioni fiscali”.

Quale Cantone scegliere?

La scelta del Cantone in cui avviare un’impresa è cruciale, poiché le imposte e le infrastrutture variano notevolmente. “Il Ticino, con la sua vicinanza all’Italia e una tassazione favorevole che diminuirà ulteriormente nel 2025Collegamento esterno – spiega Lia Vasta – è una delle migliori opzioni per gli imprenditori italiani, soprattutto per quelli che non vogliono affrontare barriere linguistiche”.

“Il Ticino, con la sua vicinanza all’Italia e una tassazione favorevole che diminuirà ulteriormente nel 2025Collegamento esterno è una delle migliori opzioni per gli imprenditori italiani” Lia Vasta, Camera di commercio italiana per la Svizzera

Va però considerato che in Ticino si concentra solo una piccola parte dell’imprenditoria svizzera, mentre la maggior parte delle attività sono localizzate nella Svizzera tedesca e francese. “Due realtà molto produttive – conferma Lia Vasta – che offrono opportunità significative, specialmente per chi desidera espandere il proprio business e puntare su mercati internazionali”.

La scelta del Cantone dipende anche dal settore dell’impresa. Se l’attività è legata ai settori finanziario o tecnologico, Zurigo è la scelta privilegiata. Per l’industria o la produzione, invece, altri Cantoni della Svizzera tedesca potrebbero offrire vantaggi in termini di costi e infrastrutture.

Difficoltà per gli imprenditori italiani

Seppur la Svizzera offra numerosi vantaggi, non bisogna dimenticare che l’avvio di un’impresa può presentare delle sfide. “Il principale ostacolo – spiega Lia Vasta – è dover affrontare la lingua tedesca o francese. Avere il supporto della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, che offre assistenza in italiano, è fondamentale per comprendere correttamente ogni passaggio del processo di costituzione societaria”.

Oltre a fornire informazioni, la CCIS offre un supporto continuo. “Sosteniamo gli imprenditori sia nella fase iniziale, aiutando a comprendere le procedure di costituzione societaria e verificando i requisiti richiesti dalla legge svizzera, che nelle fasi successive, grazie alla rete di soci camerali, tra cui esperti legali e fiscali”, conclude la specialista della CCIS.

