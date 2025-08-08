Industria farmaceutica, il tallone d’Achille della Svizzera nei negoziati commerciali con gli Stati Uniti

Le persone negli Stati Uniti pagano due volte e mezzo in più per i farmaci su ricetta rispetto a chi risiede in Europa. Keystone

L’industria farmaceutica è uno dei principali motori dell’economia svizzera. Tuttavia, la sua forza rappresenta anche un punto debole per la Svizzera nei negoziati commerciali con l’amministrazione Trump.

Jessica Davis Plüss Jessica scrive del buono, del brutto e del cattivo quando si tratta di multinazionali e del loro impatto in Svizzera e all'estero. È sempre alla ricerca del legame svizzero con la sua nativa San Francisco e discute volentieri di come la sua città d'origine ha prodotto alcune delle più grandi innovazioni, ma sembra non riuscire a risolvere la crisi degli alloggi.

L’annuncio del presidente Donald Trump di un dazio del 39% sui prodotti svizzeri ha allarmato i responsabili economici e spinto i leader politici a correre a Washington. La tariffa in vigore dal 7 agosto è più del doppio di quella negoziata con l’Unione Europea (UE) ed è tra le più alte a livello globale.

Un settore ha però tirato un sospiro di sollievo: l’industria farmaceutica, che è stata esentata. Ma non ci è voluto molto prima che finisse nel mirino.

“La Svizzera è ostaggio dell’industria farmaceutica,” ha dichiarato il 2 agosto Georges Kern, CEO del marchio orologiero svizzero Breitling, al quotidiano Neue Zürcher ZeitungCollegamento esterno.

“Questo colpisce tutte le industrie orientate all’export tranne una: cinicamente, l’industria farmaceutica, che è responsabile della situazione, è per ora esentata dai dazi elevati.”

Trump ha minacciato dazi superiori al 200% sui farmaci. Tuttavia, a parte una sovrattassa del 15% sui medicinali europei, non ha dato seguito al suo avvertimento, temendo un aumento dei prezzi.

“Trump usa i dazi come uno strumento di ricatto.” Cecilia Malmström, Peterson Institute for International Economics

La frustrazione di Georges Kern è comprensibile. Anche se i dazi venissero ridotti, l’industria orologiera potrebbe essere danneggiata. Gli orologi svizzeri devono essere fabbricati per almeno il 60% nella Confederazione per poter essere etichettati come “Made in Switzerland”. Questo rende difficile delocalizzare la produzione per evitare i dazi.

L’industria farmaceutica, invece, rappresenta tra il 50% e il 60% delle esportazioni elvetiche verso gli Stati Uniti e contribuisce in modo significativo al deficit commerciale di 40 miliardi di dollari (49,6 miliardi di franchi) citato da Trump. In un’intervista a CNBCCollegamento esterno, Trump ha respinto l’appello della presidente svizzera Karin Keller-Sutter per una riduzione dei dazi, sostenendo che il Paese “fa fortuna con i farmaci”.

Esperti ed esperte suggeriscono che i dazi siano un modo per spingere la Svizzera a fare pressione sull’industria farmaceutica affinché riduca i prezzi dei medicinali. Lo stesso giorno dell’annuncio sui dazi elvetici, Trump ha inviato una lettera a 17 grandi aziende farmaceutiche – tra cui la svizzera Novartis e la sussidiaria statunitense di Roche, Genentech – chiedendo misure immediate per abbassare i prezzi dei farmaci negli Stati Uniti.

“Trump usa i dazi come uno strumento di ricatto”, afferma a Swissinfo Cecilia Malmström, ex Commissaria europea per il commercio durante la prima amministrazione Trump che ora lavora presso il Peterson Institute for International Economics di Washington.

“È un modo per punire comportamenti che non gli piacciono”, dice Malmström. E nel caso della Svizzera, si tratta dei prezzi elevati dei farmaci.

Il ruolo dell’oro nel disavanzo commerciale Il surplus commerciale della Svizzera con gli Stati Uniti è stato gonfiato dalle importazioni di oro. Dopo l’elezione di Donald Trump nel novembre 2024, i trader statunitensi hanno accumulato oro temendo l’introduzione di dazi. La Svizzera, importante centro per il commercio dell’oro, ha registrato un’impennata nelle esportazioni. Senza l’oro, il suo surplus di 48 miliardi di franchi sarebbe di 25 miliardi.

Il potere dell’industria farmaceutica

L’idea che l’economia svizzera sia ostaggio dell’industria farmaceutica è fuorviante e insensata dal punto di vista economico, sostiene Johannes von Mandach, responsabile della ricerca economica presso la società di consulenza zurighese Wellershof & Partners.

“Il commercio internazionale non è un gioco a somma zero”, scrive von Mandach in un’e-mail. “Quando un Paese come la Svizzera si specializza in un determinato prodotto o servizio, non si tratta di un vantaggio sleale, ma del risultato auspicabile di un’economia internazionale basata sulla divisione del lavoro.”

Cecilia Malmström è dello stesso avviso e ritiene che l’affermazione statunitense di essere svantaggiata sia infondata. “Non si possono semplificare le cose a un gioco di più e meno”, dice. “Il commercio non deve necessariamente essere in equilibrio, se avviene a condizioni eque.”

Negli ultimi 30 anni, l’industria farmaceutica è fiorita in Svizzera, grazie a una fiscalità vantaggiosa, manodopera qualificata e una posizione centrale in Europa.

“L’industria farmaceutica è oggi uno dei pochi motori di crescita rimasti dell’economia svizzera,” afferma Johannes von Mandach. “Senza di essa, la progressione del PIL pro capite negli ultimi anni sarebbe stata trascurabile.”

Nel frattempo, prosegue von Mandach, la crescita in settori come la finanza e l’industria manufatturiera si è arrestata a causa degli alti costi e delle regolamentazioni.

Attualmente, il settore farmaceutico genera il 7% del PIL svizzero e impiega 50’000 persone. Nella Confederazione hanno sede Roche e Novartis, due delle più grandi aziende farmaceutiche al mondo.

Anche altre società, tra cui le statunitensi Merck (MSD) e AbbVie, operano in Svizzera. A beneficiarne sono anche i pazienti e le pazienti negli Stati Uniti, poiché molti farmaci salvavita hanno origine nei laboratori elvetici.

Tuttavia, i prezzi dei farmaci sono molto più alti negli Stati Uniti. Secondo uno studio della Rand Corporation, le persone negli USA pagano due volte e mezzo in più per i farmaci su ricetta rispetto a chi risiede in Europa, principalmente perché sul continente europeo i prezzi sono regolamentati.

A causa di un mercato interno ridotto, l’industria farmaceutica svizzera dipende fortemente dagli Stati Uniti. Questa dipendenza è ora diventata una leva negoziale per Trump.

“Vuole fare della Svizzera un esempio,” ha dichiaratoCollegamento esterno Domagoj Arapovic, economista di Raiffeisen, al quotidiano svizzero Tages-Anzeiger.

Sebbene pressioni simili possano essere esercitate sull’Europa, il mercato più ampio e diversificato dell’UE le conferisce maggiore potere negoziale.

Il dilemma della Svizzera

Il Governo svizzero si trova ora di fronte a un dilemma. Vuole ridurre il livello dei dazi, ma ha già eliminato le imposte sui beni industriali statunitensi nel gennaio 2024: il 99% delle importazioni dagli Stati Uniti entra ora senza sovrattasse.

“Non può praticamente fare ulteriori concessioni agli Stati Uniti”, afferma Johannes von Mandach. “Il commercio con gli USA è già ampiamente liberalizzato e la Svizzera è uno dei principali investitori negli Stati Uniti.”

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha già promesso circa 150 miliardi di dollari di investimenti negli Stati Uniti, più di qualsiasi altro Paese su base pro capite. Sia Roche che Novartis hanno annunciato investimenti multimiliardari negli USA e intendono produrre i loro principali farmaci destinati a pazienti americani direttamente negli Stati Uniti.

“L’industria farmaceutica è oggi uno dei pochi motori di crescita rimasti dell’economia svizzera.” Johannes von Mandach, Wellershof & Partners

Alcuni politici svizzeri hanno chiesto al Governo di fare pressione sull’industria farmaceutica. Roche è in trattative con l’amministrazione Trump per eliminare gli intermediari e vendere direttamente i farmaci ai pazienti. Ma abbassare i prezzi dei farmaci negli USA è una questione che va ben oltre le strategie di un paio di aziende.

“La responsabilità è dei legislatori statunitensi”, afferma von Mandach. In maggio, Trump ha firmato l’ordine esecutivo “Most-Favored Nation (MFN)”, che collega i prezzi dei farmaci negli USA a quelli nei Paesi sviluppati. Trump sostiene che la popolazione americana sovvenziona la sanità globale e vuole che l’Europa aumenti i prezzi per mantenere l’innovazione.

Nella letteraCollegamento esterno inviata a 17 aziende farmaceutiche, Trump ha ribadito la sua richiesta affinché le imprese riducano i prezzi in linea con l’ordine MFN entro il 29 settembre.

Ha anche ipotizzato dazi fino al 250% sui farmaci, ma non è chiaro come la Svizzera ne sarebbe colpita, dato che molti principi attivi vengono prodotti altrove.

Non si sa nemmeno con certezzaCollegamento esterno se il dazio del 15% sui farmaci provenienti dall’UE porterà a un aumento dei prezzi dei medicinali.

“I Paesi sono sotto pressione per raggiungere un accordo”, afferma Cecilia Malmström. “Non si tratta di un accordo tradizionale in cui si negozia con il partner in buona fede.

Questa è una trattativa sotto minaccia”.

A cura di Virginie Mangin/dos

Articolo tradotto con il supporto dell’IA/lj