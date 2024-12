Alto commissariato Onu per i rifugiati, arriva una candidatura svizzera

Altri sviluppi

Unhcr, la sfida di Filippo Grandi

Questo contenuto è stato pubblicato al L’Alto commissariato Onu per i rifugiati ha una nuova guida. Si tratta dell’italiano Filippo Grandi, 58 anni. Le sfide all’orizzonte sono per lui grandissime in questo momento di grandi conflitti e flussi migratori. Giovedì, a Ginevra, Grandi ha incontrato la stampa internazionale. I prossimi 5 anni del nuovo Alto commissario per i rifugiati non saranno…

Di più Unhcr, la sfida di Filippo Grandi