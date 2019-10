Nella clinica psichiatrica di Münsterlingen tremila persone furono usate fino agli anni '80 come cavie per testare farmaci. Ma ora una corte ha riconosciuto i fatti e stabilito un risarcimento in favore di un paziente da parte delle autorità cantonali.

La settimana in Svizzera 13 ottobre 2019 - 11:00 La cancellazione della Svizzera dalla lista grigia dell'UE sui paradisi fiscali e il nuovo parco solare galleggiante sul Lacs des Toules (Vallese) sono le due notizie più dibattute della settimana. Ma ha fatto discutere anche il caso della clinica psichiatrica di Münsterlingen dove numerosi pazienti sono stati usati come cavie per testare farmaci. Per ovviare alle carenze di organico le Ferrovie svizzere, a corto di macchinisti, hanno lanciato una campagna che, con video pubblicitari mirati, si rivolge in particolare a uomini e donne sopra i 40 anni. "Hanno esperienza di vita e sono riflessivi", indicano le FFS. Inaugurato sul lago artificiale alpino Des Toules, in Vallese, un impianto solare costituito da 36 moduli galleggianti su cui sono installati pannelli fotovoltaici mobili. Il progetto sperimentale dovrebbe essere in grado di produrre molta più energia rispetto agli impianti tradizionali su terra ferma. Perde una posizione la Svizzera nella speciale classifica internazionale dei paesi più competitivi del Wef. Al primo posto, occupato fino al 2017 dalla Confederazione, Singapore ha scalzato gli Stati Uniti, seguiti da Hong Kong e Paesi Bassi. Con l'adozione della recente riforma fiscale, che ha cancellato i privilegi concessi in alcuni cantoni alle società straniere, la Svizzera si è adeguata agli standard di trasparenza e cooperazione internazionale. E l'Ue l'ha rimossa dalla sua lista grigia. Nella clinica psichiatrica di Münsterlingen tremila persone furono usate fino agli anni '80 come cavie per testare farmaci. Ma ora una corte ha riconosciuto i fatti e stabilito un risarcimento in favore di un paziente da parte delle autorità cantonali.