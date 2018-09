Ma le proposte devono essere ratificate dalla Confederazione, sotto la cui tutela è stato posto il Kappellbrücke. Ad ogni modo oggi si sono fatti notevoli progressi nella sicurezza del ponto. Le barche non possono più avvicinarsi e sono state installate dotazioni per prevenire gli incendi.

I 25 anni del rogo del ponte di legno di Lucerna 17 agosto 2018 - 20:31 Dopo la mezzanotte del 17 agosto di 25 anni fa un rogo distrusse lo storico ponte di legno di Lucerna, il più antico d'Europa nel suo genere. Le fiamme, divampate da un mozzicone di sigaretta lanciato da una delle barche ormeggiate sotto il Kappellbrücke divorarono rapidamente i due terzi della struttura. Ricostruito grazie a soldi pubblici e privati, il ponte di legno lungo 205 metri realizzato nei primi decenni del XIV secolo non è ancora completo. Molte delle tavole pittoriche in legno - 111 risalenti al '600 e rappresentanti il martirio dei santi patroni di Lucerna e le imprese dei primi confederati - non sono state sostituite. Attualmente sono visibili 63 pitture di cui 30 opere originali, sette danneggiate dalle fiamme e 26 di riserva provenienti da una parte del ponte demolita nel 1835: i vuoti sono stati lasciati apposta quale testimonianza visibile della perdita culturale provocata dal rogo, le cui immagini all'epoca dei fatti fecero il giro del mondo. Una scelta che però non piace a tutti. Le copie, realizzate nel 2008 a spese di un avvocato benestante che ha sborsato due milioni di franchi a tale scopo, non sono state giudicate all'altezza del monumento. Di recente i lucernesi si sono detti a favore della sostituzione delle tavole andate in fumo con opere di arte contemporanea. Ma le proposte devono essere ratificate dalla Confederazione, sotto la cui tutela è stato posto il Kappellbrücke. Ad ogni modo oggi si sono fatti notevoli progressi nella sicurezza del ponto. Le barche non possono più avvicinarsi e sono state installate dotazioni per prevenire gli incendi.