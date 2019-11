Durante la sua carriera, John Rankin ha curato oltre 40 libri e ha fondato riviste all'avanguardia come Dazed and ConfusedLink esterno e HungerLink esterno . Ma a renderlo celebre sono stati soprattutto i suoi ritratti. Ha immortalato, tra gli altri, Madonna e David Bowie. Ed è riuscito nella non facile impresa di fare sorridere la regina Elisabetta II. Fino al 24 febbraio 2020, i suoi lavori possono essere scoperti alla 29 Arts in Progress GalleryLink esterno di Milano.

Un monumento della fotografia in mostra a Milano 04 novembre 2019 - 15:02 Il celebre fotografo britannico John Rankin presenta per la prima volta in Italia una personale. La Radiotelevisione svizzera lo ha incontrato. Durante la sua carriera, John Rankin ha curato oltre 40 libri e ha fondato riviste all'avanguardia come Dazed and Confused e Hunger. Ma a renderlo celebre sono stati soprattutto i suoi ritratti. Ha immortalato, tra gli altri, Madonna e David Bowie. Ed è riuscito nella non facile impresa di fare sorridere la regina Elisabetta II. Fino al 24 febbraio 2020, i suoi lavori possono essere scoperti alla 29 Arts in Progress Gallery di Milano. + L'account Instagram di John Rankin