L'Iraq si trova così al centro della tensione scaturita dagli attriti tra Stati Uniti e Iran, le cui relazioni peggiorano da quando Washington ha abbandonato l'accordo internazionale sul nucleare e imposto durissime sanzioni a Teheran, che ha reagito, sul terreno, alimentando l'instabilità nella regione: in Siria, sostenendo il presidente Bashar al-Assad, e in Iraq, supportando le milizie sciite nel nord del Paese.

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo, volato a Mar-a-Lago per aggiornare il presidente Donald Trump, ha riferito che le minacce contro le forze USA sono in corso da "settimane e settimane".

In particolare, sono stati colpiti tre obiettivi in Iraq e due Siria, che includevano basi di comando e depositi di armi. Nei raid, sarebbero rimasti uccisi 15 miliziani. Le cosiddette milizie KH, sottolinea il Pentagono, "hanno un forte legame con la Quds Force iraniana (i corpi speciali dei Pasdaran) e hanno ricevuto ripetutamente aiuti letali e di altro tipo dall'Iran che hanno utilizzato per attaccare" la coalizione.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Attacchi incrociati tra USA e milizie filo-Iran 30 dicembre 2019 - 16:20 L'esercito statunitense ha colpito con bombardamenti aerei cinque basi delle milizie sciite filo-iraniane in Iraq e Siria. L'escalation è iniziata venerdì, quando un attacco missilistico dei miliziani filo-Teheran contro una base che ospita militari americani a Kirkuk ha ucciso una persona e provocato feriti tra il personale USA e i servizi di sicurezza iracheni. Il Dipartimento della difesa satunitense ha autorizzato domenica quelli che sono stati definiti "attacchi difensivi di precisione contro cinque strutture di KH" (Kata'ib Hezbollah) "che indeboliranno la loro capacità di condurre in futuro attacchi contro le forze della coalizione" anti-Isis. In particolare, sono stati colpiti tre obiettivi in Iraq e due Siria, che includevano basi di comando e depositi di armi. Nei raid, sarebbero rimasti uccisi 15 miliziani. Le cosiddette milizie KH, sottolinea il Pentagono, "hanno un forte legame con la Quds Force iraniana (i corpi speciali dei Pasdaran) e hanno ricevuto ripetutamente aiuti letali e di altro tipo dall'Iran che hanno utilizzato per attaccare" la coalizione. Dal 28 ottobre, almeno 11 attacchi hanno preso di mira basi militari irachene dove sono dispiegati militari o diplomatici USA. Gli Stati Uniti considerano ormai le milizie filoiraniane una minaccia più significativa dell'Isis, la cui roccaforte è caduta e il leader al-Baghdadi ucciso. Nella serata di domenica, una controreplica dei miliziani ha preso di mira una grande base militare irachena a nord di Baghdad, lambita da una pioggia di razzi. Non risultano vittime, ma la situazione rimane incandescente. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo, volato a Mar-a-Lago per aggiornare il presidente Donald Trump, ha riferito che le minacce contro le forze USA sono in corso da "settimane e settimane". L'Iraq si trova così al centro della tensione scaturita dagli attriti tra Stati Uniti e Iran, le cui relazioni peggiorano da quando Washington ha abbandonato l'accordo internazionale sul nucleare e imposto durissime sanzioni a Teheran, che ha reagito, sul terreno, alimentando l'instabilità nella regione: in Siria, sostenendo il presidente Bashar al-Assad, e in Iraq, supportando le milizie sciite nel nord del Paese.