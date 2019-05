Un austriaco di 65 anni è morto invece sulla via tibetana, meno frequentata di quella nepalese, mentre una guida nepalese è deceduta per una malattia fulminante al campo 3 a 7'158 metri di altitudine.

I due indiani morti durante la discesa sono una donna di 52 anni e un giovane di 27 anni. Quest’ultimo è deceduto per disidratazione e spossamento “dopo essere stato coinvolto per 12 ore nell’imbottigliamento degli alpinisti”, ha precisato la compagnia di guide Peak Promotion. Due sherpa lo hanno trasportato al campo 4 dove è spirato poco dopo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Traffico sull'Everest, 4 scalatori morti in 24 ore 24 maggio 2019 - 19:55 La cima dell’Everest è sempre più trafficata e il sovraffollamento della montagna più alta del Mondo, complice il periodo particolarmente propizio, continua a provocare vittime. Sono sette gli scalatori deceduti negli ultimi giorni, quattro – due indiani, un austriaco e una guida nepalese – nelle ultime 24 ore. Centoventi persone hanno raggiunto la vetta posta a 8'848 metri giovedì ma molti di loro hanno dovuto attendere molte ore, a causa dell’intasamento nella “zona della morte” sulla via normale, prima di poter proseguire la loro ascesa, circostanza questa che ha potuto aggravare il loro stato di salute. I due indiani morti durante la discesa sono una donna di 52 anni e un giovane di 27 anni. Quest’ultimo è deceduto per disidratazione e spossamento “dopo essere stato coinvolto per 12 ore nell’imbottigliamento degli alpinisti”, ha precisato la compagnia di guide Peak Promotion. Due sherpa lo hanno trasportato al campo 4 dove è spirato poco dopo. Un austriaco di 65 anni è morto invece sulla via tibetana, meno frequentata di quella nepalese, mentre una guida nepalese è deceduta per una malattia fulminante al campo 3 a 7'158 metri di altitudine. L’alta stagione sull’Everest dura da fine aprile a fine maggio, periodo nel quale la situazione meteorologica offre condizioni meno estreme per gli scalatori. A giovedì scorso sono stati 550 gli alpinisti giunti sulla vetta himalayana quest’anno, secondo i dati diffusi dalle autorità nepalesi.