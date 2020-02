Dalle 5.30, la circolazione sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna è sospesa. Tutti i treni in entrambe le direzioni, rende notoLink esterno Rete Ferroviaria Italiana, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con maggior tempo di percorrenza di un'ora. È in corso la riprogrammazione dei treni.

Treno deraglia a Lodi, morti due macchinisti 06 febbraio 2020 - 11:10 Un treno è deragliato giovedì sulla linea ferroviaria ad alta velocità in provincia di Lodi, in Lombardia. Almeno due vagoni del convoglio Frecciarossa si sono ribaltati nei pressi della stazione di Ospedaletto Lodigiano. Si contano due morti, due macchinisti di 51 e 59 anni, e una trentina di feriti. Ancora sconosciute le cause dell'incidente. Stando alla Polizia ferroviaria, che effettua le indagini sul sito dell'incidente, a bordo del convoglio ad alta velocità Milano-Salerno c'era una trentina di passeggeri più il personale viaggiante di Trenitalia. Si tratta del primo treno del mattino, partito dalla Stazione centrale del capoluogo lombardo alle 5.10. Sarebbe dovuto arrivare a Salerno alle 11.27. Il ferito più grave -un pulitore, un addetto delle Ferrovie di quelli a disposizione dei clienti sulle Frecce- ha una gamba fratturata ma non è in pericolo di morte. Solo due di 27 feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Ancora da appurare che cosa abbia inizialmente sviato dai binari la motrice del treno la quale, in base a una prima ricostruzione, è poi uscita completamente dalla sede finendo prima contro un carrello che si trovava su un binario parallelo, poi contro una palazzina delle ferrovie, dove ha terminato la sua corsa. Il resto del convoglio ha invece proseguito la corsa per un breve tratto, rimanendo sui binari fino a che la seconda carrozza non si è ribaltata, fermando il treno. La motrice si trova a circa 100 metri da quel che rimane della seconda carrozza, sbalzata di lato rispetto alla massicciata (mentre il resto del treno, pur fuori dai binari, è rimasto in asse). A quanto si è appreso, sulla prima carrozza viaggiava un solo passeggero, e nella seconda e terza se ne contavano pochissimi. Dalle 5.30, la circolazione sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna è sospesa. Tutti i treni in entrambe le direzioni, rende noto Rete Ferroviaria Italiana, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con maggior tempo di percorrenza di un'ora. È in corso la riprogrammazione dei treni.