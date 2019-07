In Ticino calano le persone bisognose di aiuto

Lo scorso anno le domande di assistenza accettate sono state 1'634 (meno di quelle dei due anni precedenti). Inoltre in 1'771 casi sono stati chiusi, in particolare, o per l'interruzione del contatto o per l’uscita verso il mondo del lavoro e altre prestazioni cantonali. Vi è stata una riduzione dei beneficiari cittadini di uno Stato europeo e di chi non ha le risorse minime pur lavorando. L'aumento più marcato del ricorso al sostegno sociale si è invece avuto tra i giovani adulti (18-25 anni).

Il bisogno di aiuto sociale in Ticino è leggermente diminuito nel corso del 2018. Il numero di coloro che necessitano di un supporto finanziario a causa della perdita del lavoro, di una malattia o di un divorzio - si apprende dal rapporto diffuso venerdì dal Dipartimento della sanità e della socialità - si è ridotto dell'1,3% a 7'974 persone (5'263 nuclei, nel 72,4% dei casi composti da persone sole). La maggior parte dei beneficiari è rappresentata da persone in cerca di lavoro di nazionalità svizzera (60,3%) di età compresa tra i 36 e i 55 anni con una formazione post-obbligatoria.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

In Ticino calano le persone bisognose di aiuto 12 luglio 2019 - 21:07 I beneficiari dell'assistenza sociale in Ticino nel 2018 erano 7'974. Si tratta soprattutto di cittadini svizzeri di 33-56 anni. Il bisogno di aiuto sociale in Ticino è leggermente diminuito nel corso del 2018. Il numero di coloro che necessitano di un supporto finanziario a causa della perdita del lavoro, di una malattia o di un divorzio - si apprende dal rapporto diffuso venerdì dal Dipartimento della sanità e della socialità - si è ridotto dell'1,3% a 7'974 persone (5'263 nuclei, nel 72,4% dei casi composti da persone sole). La maggior parte dei beneficiari è rappresentata da persone in cerca di lavoro di nazionalità svizzera (60,3%) di età compresa tra i 36 e i 55 anni con una formazione post-obbligatoria. Lo scorso anno le domande di assistenza accettate sono state 1'634 (meno di quelle dei due anni precedenti). Inoltre in 1'771 casi sono stati chiusi, in particolare, o per l'interruzione del contatto o per l’uscita verso il mondo del lavoro e altre prestazioni cantonali. Vi è stata una riduzione dei beneficiari cittadini di uno Stato europeo e di chi non ha le risorse minime pur lavorando. L'aumento più marcato del ricorso al sostegno sociale si è invece avuto tra i giovani adulti (18-25 anni).