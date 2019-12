Distribuire in modo controllato la marijuana. Il Consiglio federale prevede un test della durata massima di cinque anni che autorizza i partecipanti ammessi al programma ad acquistare un quantitativo di cannabis non superiore a 10 grammi. Il consumo sarà in ogni caso vietato nei luoghi pubblici. Il

In pillole La settimana in Svizzera

La settimana in Svizzera 15 dicembre 2019 - 19:30 Settimana intensa quella appena conclusa in Svizzera. Innanzitutto rieletto il Consiglio federale per altri 4 anni: fallito l'attacco dei Verdi. Intanto la Confederazione vieta l'uso del fungicida clorotalonil e pensa a una sperimentazione della distribuzione controllata della canapa. Poi un dato "sorprendente": in Svizzera il 42% della popolazione conosce almeno un po' la lingua italiana. Da ultimo, le precessioni della Settimana Santa di Mendrisio iscritte nel patrimonio Unesco. "Un ecologista in Governo? Possibile, ma non subito…". Così i partiti di centrodestra in Svizzera hanno liquidato la candidatura della Verde Regula Rytz, eleggendo i sette membri del governo uscenti. Anche perché il Parlamento svizzero non apprezza particolarmente i cambiamenti di rotta repentini. Anche la Svizzera ha vietato l'uso del clorotalonil dal primo gennaio 2020. Il fungicida è sospettato di essere cancerogeno e nelle acque sotterranee svizzere ne sono stati rilevati valori potenzialmente dannosi. Distribuire in modo controllato la marijuana. Il Consiglio federale prevede un test della durata massima di cinque anni che autorizza i partecipanti ammessi al programma ad acquistare un quantitativo di cannabis non superiore a 10 grammi. Il consumo sarà in ogni caso vietato nei luoghi pubblici. Il L'Italiano è parlato come madrelingua da meno dell'8%In Svizzera. Eppure il 42% delle persone conosce (almeno un po') l'italiano. È quanto emerge da una nuova indagine sulle lingue introdotta dall'Ufficio federale di statistica. Dalla Colombia buone notizie per Mendrisio. Il comitato internazionale dell'Unesco ha iscritto le Processioni storiche della Settimana Santa nel patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Se entrate nella nostra sezione "Svizzera" troverete tante altre storie che hanno segnato questa settimana appena finita.