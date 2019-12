Le condizioni attuali per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari sono più severe rispetto a quelle in vigore vent'anni fa, osserva l'UFAG. I prodotti che potevano essere omologati fino negli anni Settanta e Ottanta non sempre necessariamente possono essere approvati oggi.

Non è possibile escludere, rende noto l'UFAG giovedì in una notaLink esterno , che alcuni prodotti di degradazione del fungicida abbiano effetti negativi a lungo termine sulla salute. È quindi necessario agire rapidamente per ridurne la presenza nelle acque sotterranee.

Vietato in Svizzera il fungicida clorotalonil 12 dicembre 2019 - 13:20 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha deciso di vietare i prodotti fitosanitari che contengono il fungicida clorotalonil: è sospettato di essere cancerogeno e nelle acque sotterranee svizzere ne sono stati rilevati valori potenzialmente dannosi. La revoca dell'autorizzazione è stata decisa nell'ambito di un programma di riesame dei prodotti in circolazione, avviato nel 2010. Non è possibile escludere, rende noto l'UFAG giovedì in una nota, che alcuni prodotti di degradazione del fungicida abbiano effetti negativi a lungo termine sulla salute. È quindi necessario agire rapidamente per ridurne la presenza nelle acque sotterranee. L'uso del clorotalonil sarà vietato dal 1° gennaio 2020. Finora, nel programma di riesame, sono state analizzate un centinaio di sostanze ed è la prima volta che la revisione sfocia in una revoca. + Prodotti fitosanitari omologati in Svizzera Le condizioni attuali per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari sono più severe rispetto a quelle in vigore vent'anni fa, osserva l'UFAG. I prodotti che potevano essere omologati fino negli anni Settanta e Ottanta non sempre necessariamente possono essere approvati oggi.