La settimana svizzera si è conclusa con la condanna di un ticinese "foreign fighter" per essersi arruolato in un esercito straniero senza il permesso del governo elvetico. Dal mondo del lavoro la notizia che il numero dei frontalieri italiani continua a scendere. E a scendere ci ha pensato anche una valanga a Crans-Montana: un morto e tre feriti. Ma la settimana elvetica è stata anche contraddistinta dal messaggio del governo per rendere meno attrattivo il servizio civile e la promozione delle prima donna ai comandi di un caccia militare.

Fanny Chollet nel cockpit del suo caccia FA/18. (© Keystone / Laurent Gillieron)





Il Tribunale militare ha condannato un ticinese di origini siro-aramee Johan Cosar per aver combattuto in Siria contro l'Isis in una milizia cristiana. Il 36enne è stato ritenuto colpevole di essersi arruolato in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale.

Giustizia militare Combatté contro l'Isis in Siria, condannato Membro di una milizia cristiana, il ticinese di origini siro-aramee è colpevole di essersi arruolato in un esercito straniero senza autorizzazione. Questo contenuto è stato pubblicato il 22 febbraio 2019 13.30





Alla fine del 2018, in Svizzera si contavano quasi 314'000 frontalieri. Mentre quelli provenienti dalla Francia sono aumentati dell'1,3%, i pendolari provenienti dalla Germania sono calati del 2,4% e quelli dall'Italia del 4,1%.

Mercato del lavoro Frontalieri in calo in Svizzera, in Ticino -5,3% Nel 4° trimestre 2018, il numero di frontalieri è sceso dello 0,6% rispetto allo stesso periodo 2017, dando seguito alla prima flessione in 20 anni. Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2019 13.10





Una valanga a Crans-Montana ha provocato un morto e il ferimento di tre persone. Si è staccata sulla pista nera "Kandahar", con un fronte largo 100 metri e lunga 840 metri.



Crans-Montana Valanga sulla pista da sci, un morto La vittima è un pattugliatore francese di 34 anni che lavorava sulle piste. Le ricerche di eventuali dispersi sono state sospese mercoledì mattina. Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2019 13.22





Dovrebbe essere più difficile in futuro, specie per chi ha già assolto la scuola reclute o gli specialisti, lasciare la divisa per il servizio civile. È quanto prevedono le modifiche di legge adottate dal Consiglio federale assieme al messaggio per il Parlamento.



Leva obbligatoria Il servizio civile? Troppo attrattivo, le regole vanno cambiate Il Governo svizzero intende ridurre il numero delle ammissioni al servizio civile, frenando così l'emorragia con cui è confrontato l'esercito. Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2019 21.02

Fanny Chollet è la prima pilota di jet da combattimento della Svizzera. La 28enne vodese ha infatti terminato in questi giorni il suo addestramento di circa un anno sull'F/A-18.



Fa ancora notizia Prima donna ai comandi di un caccia militare Si chiama Fanny Chollet, 28 anni del canton Vaud, è la prima pilota di jet da combattimento delle forze aeree svizzere. Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2019 8.21





tvsvizzera.it/fra

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.