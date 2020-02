Nato tra polemiche anche feroci, che si sono stemperate cammin facendo, altre puntualmente ne ha generate. Non c’è stato giorno senza eventi "accidentali" comunque funzionali alla sua narrazione e alla sua visibilità mediatica e popolare. Polemiche, tensioni, casi o sonori patatrac che sono incisi nel suo DNA. Dobbiamo ancora farcene una ragione: il festival di Sanremo è uno spettacolo televisivo. Lo è da tempo ma fatico ancora a legger la sua carta d’identità. È bulimico per la durata temporale e la quantità industriale degli ingredienti impastati; alcuni però davvero apprezzabili. E poi si, quasi scordavo, c’è anche la musica.

Diodato vince a Sanremo Gianluca Verga, RSI 09 febbraio 2020 - 12:13 Diodato con il brano "Fai rumore" si è aggiudicato la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Al secondo posto Francesco Gabbani, con "Viceversa", e al terzo i Pinguini Tattici Nucleari, con "Ringo Starr". "Un podio – commenta l'inviato della RSI Gianluca Verga - che non genera alzate di scudi, ma Rancore e Anastasio meritavano di più". Alle 2.38 di domenica 9 febbraio il verdetto che decreta "Fai rumore" di Diodato vincitrice della 70esima edizione del Festival della canzone di Sanremo. Alle 2.38 è tempo di bilanci di un festival che passerà alla storia non solo per la cifra tonda tonda festeggiata in pompa magna o il successo che certifica lo "share" televisivo, la "divinità" a cui il festival si inchina sacrificando il riposo degli spettatori. Nato tra polemiche anche feroci, che si sono stemperate cammin facendo, altre puntualmente ne ha generate. Non c’è stato giorno senza eventi "accidentali" comunque funzionali alla sua narrazione e alla sua visibilità mediatica e popolare. Polemiche, tensioni, casi o sonori patatrac che sono incisi nel suo DNA. Dobbiamo ancora farcene una ragione: il festival di Sanremo è uno spettacolo televisivo. Lo è da tempo ma fatico ancora a legger la sua carta d’identità. È bulimico per la durata temporale e la quantità industriale degli ingredienti impastati; alcuni però davvero apprezzabili. E poi si, quasi scordavo, c’è anche la musica.