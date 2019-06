Migros, una delle aziende più grandi della Svizzera e seconda maggiore catena di grande distribuzione, è alla ricerca di nuovi proprietari per le sue società affiliate Globus, Gries Deco Group (Decot), Interio e m-way. Il tutto nel quadro di un "riorientamento strategico".

Migros assicura di aver sviluppato queste società in un contesto di mercato difficile, migliorando il loro posizionamento e adeguandole alle sfide future.

"Le nostre analisi approfondite hanno dimostrato che queste aziende avrebbero migliori prospettive di successo al di fuori del Gruppo Migros", sottolinea il comunicato stampa in cui si precisa che a tale scopo Migros "ha avviato i relativi processi di vendita (...) che richiederanno tempi lunghi".



Globus e Interio

Nel caso di Globus (grande magazzino di lusso), controllata dalla Migros dal 1997, l'accento strategico messo sul segmento di alta qualità e del lusso ha allontanato la catena di grandi magazzini dal DNA della Migros.

Dal canto loro, le undici filiali di Interio, specializzate in mobili e accessori per la casa, non beneficiano di sufficienti sinergie con l'azienda madre. Lo sviluppo della società non è "purtroppo" avvenuto "come previsto in un mercato altamente competitivo come quello della vendita di mobili".

Depot e m-way

Per quanto riguarda la filiale di decorazione d'interni Depot, di cui Migros detiene la quota di maggioranza dal 2012, esso ha registrato un aumento (+2,5% a 554 milioni) del fatturato. Tale progressione si è rivelata "particolarmente elevata e redditizia nel business online (...) prevalentemente al di fuori del mercato svizzero, mostrando così un notevole potenziale di crescita oltre la sfera del core business di Migros", spiega la nota.

Dal canto suo, m-way - società affiliata fondata nel 2010 - è oggi uno dei principali commercianti di biciclette elettriche in Svizzera. "Negli ultimi anni, l'azienda si è trasformata da start-up in impresa adulta, per la quale Migros vede migliori possibilità di ulteriore crescita al di fuori del gruppo".

Riorientamento strategico

L'obiettivo del Gruppo Migros è di "rafforzare il proprio orientamento strategico", puntando su una maggior affermazione della grande distribuzione, il commercio di prossimità e l'e-commerce.

L'anno scorso, la ristrutturazione di Globus aveva penalizzato i risultati della Migros. Il giro d'affari era progredito dell'1,4% a 28,5 miliardi di franchi e l'utile operativo (Ebit) aveva registrato un aumento del 7,8% a 651 milioni.

tvsvizzera.it/fra con RSI

