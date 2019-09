Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

È morto l'ex presidente Jacques Chirac tvsvizzera.it/mar con RSI (TG del 26.9.2019) 26 settembre 2019 - 13:49 Presidente della Repubblica dal 1995 al 2007 e protagonista per decenni della vita politica francese, Jacques Chirac è deceduto giovedì all'età di 86 anni. A dare notizia del decesso sono stati i suoi famigliari. Gli omaggi nei confronti dell'ex capo dello Stato si sono moltiplicati, a partire da quello del presidente del Senato Gérard Larcher, che ha parlato di un uomo che incarnava "l'anima della Francia". Emmanuel Macron ha dal canto suo annullato una visita nel sud della Francia e pronuncerà un discorso televisivo questa sera. Nato nel 1932 a Parigi, Jacques Chirac ha profondamente marcato la vita politica e la destra francese per quasi mezzo secolo. In questa scheda della Radiotelevisione svizzera, il ritratto dell'ex inquilino dell'Eliseo.