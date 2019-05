L'università cercherà ora di identificare le cause della bassa qualità dello sperma in Svizzera, valutando diversi fattori ambientali e di stile di vita. I ricercatori vorrebbero ritrovare tra dieci anni i 2'523 giovani che hanno partecipato allo studio al fine di monitorare la loro capacità riproduttiva.

"Nel complesso, questi risultati suggeriscono che la qualità dello sperma dei giovani in Svizzera è critica e che la loro futura fertilità sarà probabilmente compromessa". I ricercatori ginevrini non hanno osservato differenze tra le varie regioni del paese o il luogo di residenza in aree rurali o urbane.

Secondo gli specialisti, al di sotto dei 40 milioni di spermatozoi per millilitro, i tempi prima di giungere al concepimento di un bambino si allungano significativamente, mentre con meno di 15 milioni un uomo può essere considerato "subfertile", sottolinea Serge Nef, professore al dipartimento di medicina genetica dell'università di Ginevra. Con questo numero di spermatozoi anche in caso di regolari rapporti sessuali non protetti, è difficile che uno di questi risulti in un concepimento prima di un anno di tempo.

Studi epidemiologici hanno già dimostrato che nei paesi industrializzati la qualità dello sperma si è deteriorata nel corso degli ultimi decenni. Cinquant'anni fa conteneva ancora 99 milioni di spermatozoi per millilitro, mentre oggi le concentrazioni mediane, che variano molto da un paese all'altro, sono comprese tra 41 e 67 milioni. Con un valore di 47 milioni, indica Università di Ginevra, i giovani svizzeri si situano in fondo alla classifica assieme a Danimarca, Norvegia e Germania.

Per qualità dello sperma i giovani svizzeri si situano in fondo alla classifica assieme a Danimarca, Norvegia e Germania.

Lo studio dell'Università di Ginevra Link esterno ha analizzato lo sperma dei giovani al momento del loro reclutamento per il servizio militare al fine di ottenere informazioni in merito al numero di spermatozoi per millilitro di liquido seminale, alla loro mobilità e alla loro morfologia. Ciascuno di questi tre criteri può potenzialmente influire sulla fertilità.

