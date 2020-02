In palio ci sono i 160 seggi della Camera bassa (Dail Eireann) del parlamento di Dublino, per i quali sono in corsa oltre 500 candidati in 39 collegi elettorali, ai quali sono chiamati 3,2 milioni di elettori. I seggi resteranno aperti fino alle 22 ora locale (le 23 svizzere).

Sono state aperte le urne in Irlanda, dove sabato si vota in elezioni politiche che, all'ombra della Brexit, potrebbero consegnare alla Repubblica una maggioranza diversa, guidata dalla sinistra nazionalista dello Sinn Fein, dato nei sondaggi davanti ai partiti conservatori filo-europei Fianna Fail e Fine Gael del premier uscente, Leo Varadkar, ma con la probabilità che si dovrà formare un governo di coalizione.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Si vota in Irlanda all'ombra della Brexit 08 febbraio 2020 - 14:57 Sono state aperte le urne in Irlanda, dove sabato si vota in elezioni politiche che, all'ombra della Brexit, potrebbero consegnare alla Repubblica una maggioranza diversa, guidata dalla sinistra nazionalista dello Sinn Fein, dato nei sondaggi davanti ai partiti conservatori filo-europei Fianna Fail e Fine Gael del premier uscente, Leo Varadkar, ma con la probabilità che si dovrà formare un governo di coalizione. Dovevano essere elezioni nel nome della continuità. O la conferma dello status quo, oppure un’alternanza tra i due partiti che da sempre dominano la politica irlandese. Una previsione destinata alla clamorosa smentita. Perché le prime elezioni, nella storia d'Irlanda, indette di sabato, rischiano di sconquassare il Dáil Éireann, il Parlamento di Dublino. Gli ultimi sondaggi confermano l’inatteso primato dello Sinn Féin (partito di sinistra, d’ispirazione repubblicana), davanti ai liberali del Fianna Fàil e al Fine Gael, il partito dell’attuale Taoiseach (il Primo ministro), Leo Varadkar. Che rischia una severa punizione nonostante i successi con la Brexit (ha evitato il ritorno di una frontiera rigida lungo il confine con l’Irlanda del Nord) e la promozione di leggi più inclusive (l’ultima, storica, la legalizzazione dell'aborto). Ma la crescita economica non ha trovato corrispondenza nella qualità della vita di tutti i giorni degli irlandesi. Che lamentano liste di attesa infinite nella sanità e prezzi stratosferici nel mercato immobiliare. La cura dimagrante allo stato sociale, voluta da Varadkar, ha fatto rialzare la "Tigre Celtica". Ma difficilmente gli consegnerà quella legittimità politica, che cercava nelle urne. In palio ci sono i 160 seggi della Camera bassa (Dail Eireann) del parlamento di Dublino, per i quali sono in corsa oltre 500 candidati in 39 collegi elettorali, ai quali sono chiamati 3,2 milioni di elettori. I seggi resteranno aperti fino alle 22 ora locale (le 23 svizzere). Ecco nel servizio del tg ulteriori dettagli.