In sintonia con questo annuncio Pechino ha espresso "sostegno, rispetto e comprensione" per la decisione del governo di Hong Kong, assicurando che continuerà "a supportare con fermezza" la governatrice dell'ex colonia britannica, al fine di salvaguardare la prosperità e la stabilità dei territori, come ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang. Carrie Lam ha spiegato che c'era la volontà di approvare la normativa e renderla effettiva a luglio. "Forse non stiamo stati sufficientemente efficaci nella comunicazione, ma ora la priorità è quella di ricostruire la pace e l'ordine e la fiducia verso il governo", ha osservato la governatrice, che ha letto una dichiarazione di oltre dieci minuti prima in cantonese e poi in inglese. "Qualunque politica con risvolti sulla Cina continentale può dare il via a scontri", ha aggiunto la responsabile dell'esecutivo dell'ex colonia. Se è vero che la sua carica è legata a Pechino, "chi la ricopre deve rispondere alla Basic Law (costituzione) e alla gente di Hong Kong". Ma l'annuncio non sembra aver fatto desistere gli oppositori dai loro propositi: le manifestazioni programmate per domenica contro la legge che facilita il trasferimento degli indagati verso i tribunali cinesi si terranno ugualmente, hanno fatto sapere i leader della protesta. Uno dei capi del Civil Human Rights Front (Chrf), Jimmy Sham ha chiesto il ritiro definitivo del provvedimento e le scuse della governatrice per l'uso della forza, potenzialmente letale, da parte della polizia durante le proteste di mercoledì.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Estradizioni verso la Cina, marcia indietro di Hong Kong 15 giugno 2019 - 14:30 Il braccio di ferro tra autorità filocinesi di Hong Kong e oppositori della controversa legge sulle estradizioni sembra pendere in favore di questi ultimi. La governatrice Carrie Lam ha infatti annunciato la sospensione a tempo indeterminato del dibattito nel parlamento locale. Il governo, mostrando responsabilità, ha sottolineato sempre Carrie Lam, ha voluto tenere conto di quanto successo nell'ultima settimana, riferendosi alle vaste proteste di domenica e agli scontri di piazza avvenuti mercoledì in prossimità della sede del legislativo. In sintonia con questo annuncio Pechino ha espresso "sostegno, rispetto e comprensione" per la decisione del governo di Hong Kong, assicurando che continuerà "a supportare con fermezza" la governatrice dell'ex colonia britannica, al fine di salvaguardare la prosperità e la stabilità dei territori, come ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang. Carrie Lam ha spiegato che c'era la volontà di approvare la normativa e renderla effettiva a luglio. "Forse non stiamo stati sufficientemente efficaci nella comunicazione, ma ora la priorità è quella di ricostruire la pace e l'ordine e la fiducia verso il governo", ha osservato la governatrice, che ha letto una dichiarazione di oltre dieci minuti prima in cantonese e poi in inglese. "Qualunque politica con risvolti sulla Cina continentale può dare il via a scontri", ha aggiunto la responsabile dell'esecutivo dell'ex colonia. Se è vero che la sua carica è legata a Pechino, "chi la ricopre deve rispondere alla Basic Law (costituzione) e alla gente di Hong Kong". Ma l'annuncio non sembra aver fatto desistere gli oppositori dai loro propositi: le manifestazioni programmate per domenica contro la legge che facilita il trasferimento degli indagati verso i tribunali cinesi si terranno ugualmente, hanno fatto sapere i leader della protesta. Uno dei capi del Civil Human Rights Front (Chrf), Jimmy Sham ha chiesto il ritiro definitivo del provvedimento e le scuse della governatrice per l'uso della forza, potenzialmente letale, da parte della polizia durante le proteste di mercoledì.