A Milano e in Lombardia, intanto, i soccorritori sono all'opera 24 ore su 24 per venire in aiuto ai malati. Il reportage di Claudio Moschin:

Nella regione il numero di contagiati è arrivato a quasi 40'000 mentre nel solo capoluogo lombardo i casi sono 7'783, con un aumento di 314 positivi in 24 ore. In tutto il paese, il numero di decessi ha intanto superato la soglia delle 10'000 vittime: i morti sono 10'023, 889 in più rispetto a venerdì.

In prima linea per aiutare le persone affette da coronavirus.

In Lombardia un esercito di sanitari e volontari opera a bordo delle ambulanze per il trasporto dei malati di coronavirus. Il reportage della Radiotelevisione svizzera.

Emergenza Coronavirus in Lombardia "Eroe è chi rispetta le regole e fa sacrifici per tutti quanti"

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

"Eroe è chi rispetta le regole e fa sacrifici per tutti quanti" 28 marzo 2020 - 21:22 In Lombardia un esercito di sanitari e volontari opera a bordo delle ambulanze per il trasporto dei malati di coronavirus. Il reportage della Radiotelevisione svizzera. "Sì, c'è una battaglia per Milano", afferma senza mezzi termini Rossano Carrisi, direttore della Misericordia di Milano, Onlus che si occupa di trasporti sanitari. Nella regione il numero di contagiati è arrivato a quasi 40'000 mentre nel solo capoluogo lombardo i casi sono 7'783, con un aumento di 314 positivi in 24 ore. In tutto il paese, il numero di decessi ha intanto superato la soglia delle 10'000 vittime: i morti sono 10'023, 889 in più rispetto a venerdì. Dalle crude cifre emerge però anche qualche dato che fa ben sperare: i guariti nelle ultime 24 ore sono 1'434, l'incremento più alto registrato dall'inizio dell'emergenza. "L'altalena quotidiana è poco indicativa anche se i dati sembrano essere cautamente positivi rispetto alla notifica di nuovi casi (3'651)", afferma il direttore del dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità Gianni Rezza. A Milano e in Lombardia, intanto, i soccorritori sono all'opera 24 ore su 24 per venire in aiuto ai malati. Il reportage di Claudio Moschin: