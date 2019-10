In Francia non si placano i timori per l'incendio di giovedì scorso nel sito chimico Lubrizol, a Rouen in Normandia dove sono andate in fumo 5'253 le tonnellate di prodotti chimici.

Foto catturata il 26 settembre quando è scoppiato il rogo nel sito chimico Lubrizol a Rouen. (Keystone / Marceau Bellenger)

L'Assemblea Nazionale ha deciso di aprire una "missione di informazione" - diversa cioè dalla "commissione d'inchiesta" invocata negli ultimi giorni da diversi parlamentari - sul grave incidente nel sito classificato Seveso, dunque, ad alto rischio per la popolazione.

La prefettura di Seine-Maritime, annunciando che sono 5'253 le tonnellate di prodotti chimici andate in fumo durante l'incendio, ha precisato che "non tutti i prodotti sono pericolosi", ma "questa pericolosità dipende dalla quantità presente, dalla trasformazione delle molecole dopo la combustione e dal modo in cui si è esposti (contatto cutaneo, inalazione, ingestione)".

L'elenco dei prodotti, in larga parte "additivi multiuso", è onlineLink esterno, ma gli interrogativi restano e la popolazione, nella zona di Rouen, continua ad essere molto preoccupata per le conseguenze sulla salute di quell'odore mefitico che ha avvolto la città e il suo hinterland, con numerosi casi di nausea, vomito, diarrea, ma anche per l'agricoltura e gli animali.

Il nostro corrispondete dalla Francia è andato direttamente a Rouen per vedere da vicino la sitauzione.

rouen Reportage da Rouen dove la settimana scorsa è andata in fiamme un'azienda chimica

