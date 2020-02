"La Chiesa non ha paura della storia, ma affronta la valutazione degli studiosi con la certezza che sia compresa la natura del suo operato", ha detto giovedì scorso il cardinale José Tolentino de Mendonça, presentando la messa a disposizione di diversi fondi: l' aperturaLink esterno non riguarda infatti solo l' archivio centraleLink esterno , ma anche gli archivi di sette altre istituzioni vaticane.

Da lunedì 2 marzo, gli studiosi potranno consultare i documenti custoditi dagli Archivi vaticani relativi al pontificato di Pio XII, dal 1939 al 1958. A essere desecretate, a oltre ottant'anni dalla morte di papa Pacelli, saranno circa 16 milioni di carte. Un'occasione per approfondire un periodo storico tragico, che va dalla seconda guerra mondiale alla guerra fredda, e meglio contestualizzare una figura controversa, per il ruolo avuto nel periodo della persecuzione degli ebrei.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Aprono in Vaticano gli archivi relativi a Pio XII 27 febbraio 2020 - 22:15 Da lunedì 2 marzo, gli studiosi potranno consultare i documenti custoditi dagli Archivi vaticani relativi al pontificato di Pio XII, dal 1939 al 1958. A essere desecretate, a oltre ottant'anni dalla morte di papa Pacelli, saranno circa 16 milioni di carte. Un'occasione per approfondire un periodo storico tragico, che va dalla seconda guerra mondiale alla guerra fredda, e meglio contestualizzare una figura controversa, per il ruolo avuto nel periodo della persecuzione degli ebrei. "La Chiesa non ha paura della storia, ma affronta la valutazione degli studiosi con la certezza che sia compresa la natura del suo operato", ha detto giovedì scorso il cardinale José Tolentino de Mendonça, presentando la messa a disposizione di diversi fondi: l'apertura non riguarda infatti solo l'archivio centrale, ma anche gli archivi di sette altre istituzioni vaticane. Una scelta di "condivisione con gli studiosi senza preclusioni ideologiche, di fede o nazionalità", ha aggiunto l'archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa. "Tutti sono benvenuti" per un lavoro di esame e analisi del pontificato di Pio XII che "sarà lungo e complesso". Al centro dell'attenzione degli studiosi vi potranno essere "il periodo bellico e il faticoso dopoguerra della contrapposizione tra due blocchi: ma al centro c'è sempre il Papa", ha precisato, "e con lui la Chiesa cattolica con le sue articolazioni e le sue opere". Il pontificato di Pio XII è il "più lungo del '900 dopo quello di San Giovani Paolo II", ha osservato Tolentino rispondendo ai giornalisti. In esso "sicuramente il dramma della questione ebraica e della Shoah è molto rappresentato, ma anche tante altre questioni della vita interna della Chiesa, dei rapporti con gli Stati, della ricostruzione del dopoguerra".