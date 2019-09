La Svizzera ha un ruolo di mediatore tra i due Stati. Il suo compito consiste nel tradurre le dichiarazioni fatte in una lingua che possa essere compresa. "Il pericolo di un'escalation avviene quando non ci si ascolta più", ha sottolineato Maurer.

La digitalizzazione per affrontare le sfide del futuro 25 settembre 2019 - 09:32 Nel suo discorso tenuto martedì all'Assemblea generale dell'ONU, il presidente della Confederazione Ueli Maurer ha insistito sulla necessità di investire nello sviluppo tecnologico per creare migliori opportunità per tutti. A New York, il consigliere federale ha inoltre incontrato, tra gli altri, il presidente iraniano Rohani. Dopo aver partecipato al vertice sul clima, Ueli Maurer ha preso la parola martedì davanti all'Assemblea generale dell'ONU. Il presidente della Confederazione ha esortato i grandi Stati a trattare equamente quelli piccoli. "Le relazioni tra Stati devono essere rette da regole condivise", ha sottolineato Maurer. Tuttavia, questo principio di uguaglianza "è troppo spesso violato". "Questa tendenza ci inquieta. Spesso la forza dei grandi primeggia sul diritto dei piccoli. Non sono venuto qui per lamentarmi. Si tratta però semplicemente di ricordare una realtà che ci concerne tutti. Il buon funzionamento della comunità internazionale dipende in effetti dal rispetto dei principi". Le opportunità della digitalizzazione Nel suo discorso Maurer ha poi insistito sulle opportunità offerte dalla digitalizzazione. "In passato - ha detto - abbiamo avuto spesso successo quando abbiamo potuto utilizzare le più nuove tecnologie per il bene comune". Gli investimenti nella ricerca e sviluppo, nell'istruzione in generale creano le condizioni per un mondo che offre migliori opportunità per tutti. "Se vogliamo riuscire ad assicurare l'approvvigionamento alimentare, idrico ed energetico, se vogliamo combattere efficacemente il cambiamento climatico, non abbiamo bisogno di meri principi ideologici, ma di innovazioni tecniche", ha proseguito il presidente della Confederazione. A questo proposito il settore finanziario non deve mancare di impegnarsi con investimenti sostenibili. Questi sforzi - secondo Maurer - daranno i loro frutti portando a nuovi prodotti e servizi sostenibili e attrattivi. "Dobbiamo essere aperti alla novità e avere il coraggio di credere in un avvenire migliore", ha proseguito. La digitalizzazione può anche nascondere dei pericoli. Abusi e attacchi informatici fanno già parte della quotidianità. ll presidente della Confederazione ha presentato la "Swiss Digital Initiative", un progetto avviato circa tre settimane fa a Ginevra, in presenza di imprese internazionali, dell’ONU e del Comitato internazionale della Croce Rossa. L'obiettivo di questa iniziativa è che la società digitale moderna riconosca, rispetti e faccia propri valori fondamentali ed etici comuni. L'analisi da New York del corrispondente della RSI: Incontro con Rohani Dopo il suo discorso, Maurer ha incontrato il suo omologo iraniano Hassan Rohani. I due paesi celebrano i 100 anni di relazioni diplomatiche. Maurer ha ringraziato Rohani per la buona collaborazione che prevale tra i loro due Stati. La Svizzera esercita da 40 anni un mandato di protezione per l'Iran e gli Stati Uniti. L'incontro si è svolto in un'atmosfera amichevole, ha dichiarato Maurer. "La discussione ha riguardato la seguente analisi: a che punto siamo e cosa possiamo fare insieme nel prossimo futuro?" Le tensioni tra Iran e Stati Uniti non sono state affrontate, ha precisato il presidente della Confederazione. Nel prossimo futuro nessun incontro è previsto tra Rohani e il presidente Usa, ha aggiunto. La Svizzera ha un ruolo di mediatore tra i due Stati. Il suo compito consiste nel tradurre le dichiarazioni fatte in una lingua che possa essere compresa. "Il pericolo di un'escalation avviene quando non ci si ascolta più", ha sottolineato Maurer.