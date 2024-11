Un’ondata di idee su come rimuovere le munizioni scaricate in 26 laghi svizzeri

Sul fondo del Lago dei Quattro Cantoni giacciono vari tipi di munizioni scaricate negli anni Sessanta. Keystone/ Urs Flueeler

L'Ufficio federale degli armamenti in agosto aveva indetto un concorso di idee su come recuperare dai laghi le migliaia di tonnellate di munizioni militari dismesse. È stato travolto da suggerimenti.

Andy Müller, SRF

L’inquinamento da munizioni giace latente sul fondo di decine di laghi svizzeri: sono almeno 26 quelli interessati dal problema, secondo un’analisi della SRF basata su un’indagine storica del Dipartimento della DifesaCollegamento esterno. Si tratta di un numero superiore a quello di cui il pubblico era a conoscenza in precedenza.

Le fabbriche di munizioni e l’esercito hanno scaricato migliaia di tonnellate di materiale a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Scatole di munizioni sono state gettate in acqua. Per decenni, è stato un metodo di smaltimento comune per le munizioni in eccesso o difettose. All’epoca si pensava che non avrebbe provocato alcun problema.

Molti laghi sono inoltre stati utilizzati anche come poligoni di tiro. Fino a tre anni fa, i jet da combattimento sganciavano ancora munizioni da esercitazione nel lago di Neuchâtel. Le bombe giacciono a pochi metri sotto la superficie dell’acqua.

Il servizio del TG sul concorso di idee:

Quasi nessun pericolo sul fondo del lago

Secondo Jörg Mathieu, specialista di esplosivi dell’Ufficio federale degli armamenti, le munizioni nei laghi non rappresentano un pericolo immediato per le persone o per l’ambiente, Mathieu tuttavia precisa: “Il potenziale inquinante è in realtà molto elevato”, ma il rischio di rilascio di sostanze dannose è minimo. Questo perché le munizioni sono incapsulate nel limo del fondale.

“Per questo abbiamo ritenuto finora che fosse meglio lasciare le munizioni nel lago”, dice Mathieu. Molte sostanze inquinanti potrebbero essere smosse durante il recupero e danneggiare l’ecosistema del lago.

L’ufficio sommerso dalle idee

Tuttavia, esperte ed esperti vogliono ora chiarire come e se le munizioni possano essere recuperate. Finora non esiste una soluzione tecnica per farlo. In agosto, l’Ufficio federale degli armamenti ha lanciato un insolito concorso di idee per il recupero delle munizioni, mettendo in palio un premio di 50’000 franchi.

Risultato: l’ufficio è stato sommerso dai suggerimenti, spiega Jörg Mathieu che racconta come un suo collega ha trascorso giorni interi a elaborare e-mail che proponevano soluzioni.

Suggerimenti insoliti

Sono state ricevute anche idee piuttosto discutibili. “Qualcuno ha suggerito di utilizzare delfini e leoni marini per le operazioni di salvataggio”, dice Mathieu.

Rive del lago di Thun, intorno al 1948. VBS/DDPS

Il termine ultimo per la presentazione delle idee è il febbraio 2025. Le proposte più interessanti saranno esaminate in modo approfondito. Le tre idee migliori saranno premiate nell’aprile del prossimo anno.

Tuttavia, non è previsto che le idee vengano attuate subito dopo. Le specialiste e gli specialisti dovranno ancora verificare se il recupero non danneggerà l’ecosistema dei laghi.





