Le Alpi svizzere, nuovo eldorado per gli imprenditori immobiliari

Andermatt è diventato un simbolo della trasformazione delle stazioni sciistiche svizzere. Keystone / Urs Flueeler

Le Alpi svizzere attirano sempre più investitori svizzeri e stranieri, pronti a erogare centinaia di milioni di franchi per sviluppare vasti complessi turistici. Questi progetti faraonici stanno cambiando il paesaggio di regioni tranquille, suscitando fascino e polemiche.

Flore Dussey, Julien Guillaume , RTS

Nel cuore della valle di Conches, nel Canton Vallese, un promotore immobiliare ha grandi ambizioni. “Gli edifici saranno qui. Ci sarà un canale. E laggiù è previsto un lago artificiale”, ha dichiarato alla RTS Jean-Claude Bregy, del progetto Resort Obergoms.

Il progetto prevede la costruzione di un complesso turistico composto di 130 appartamenti da affittare, ristoranti e un centro benessere. L’investimento si aggira intorno ai 100 milioni di franchi. “Investimenti come questo possono essere redditizi solo se si investe molto. Se non si hanno l’offerta e i letti caldi, non si può finanziare un progetto come questo. Da qui le sue dimensioni”, aggiunge Bregy.

Ma in una regione abituata al turismo dolce (o ”slow tourism”), il progetto non ha sempre riscosso un consenso unanime. “È un po’ come Andermatt, non mi piace affatto. Il nuovo villaggio di Andermatt è un po’ strano e non è affatto svizzero”, dice un passante.

Andermatt, un simbolo di trasformazione

Situata sull’altro versante della valle di Conches, Andermatt è diventata un simbolo di questa trasformazione. Negli ultimi 20 anni, il miliardario egiziano Samih Sawiris ha investito qui più di un miliardo e mezzo di franchi, trasformando il villaggio in una destinazione di lusso. Il resort di Andermatt comprende 650 appartamenti di alta gamma, hotel a cinque stelle e boutique di lusso. E non è ancora finito.

“C’è ancora molto da fare. Un hotel, una strada secondaria, un collegamento con il villaggio”, afferma Sawiris, che è anche presidente del consiglio di amministrazione di Andermatt Swiss Alps.

La rinascita del resort del San Bernardino

Più a est, nei Grigioni, la piccola località di San Bernardino sta vivendo una rinascita grazie a un grande progetto. Sotto l’impulso dell’imprenditore ticinese Stefano Artioli, è attualmente in costruzione un vasto complesso turistico.

Da due anni le piste da sci sono state riaperte dopo una pausa di dieci anni e i vecchi edifici sono stati trasformati in alberghi e appartamenti. “Inizialmente avevamo puntato su una cifra di 300 milioni di franchi svizzeri, ma ci avvicineremo al mezzo miliardo”, spiega Artioli, presidente del Consiglio di amministrazione di San Bernardino Swiss Alps.

L’imprenditore ha grandi progetti per San Bernardino, che spera di trasformare nella “piccola Zermatt” della Svizzera meridionale. “La Svizzera è un Paese sicuro, con un sistema immobiliare stabile. Tante cose funzionano molto bene qui. E per quanto riguarda il turismo, le persone che vengono a vivere in Svizzera hanno già un profilo di qualità”, afferma.

Impatto sulle popolazioni locali

Se da un lato questi complessi turistici stimolano l’economia locale e rivelano il potenziale delle regioni alpine, dall’altro hanno anche conseguenze per le comunità locali.

L’arrivo di questi colossali investimenti sta facendo lievitare i prezzi degli immobili, rendendo talvolta difficile l’accesso alla casa per la popolazione locale. Nei Grigioni, nel Vallese e nella Svizzera centrale, i tassi di crescita medi annui dei prezzi degli immobili sono stati rispettivamente del 4,3%, del 2,7% e del 5,9% negli ultimi 10 anni, secondo i dati forniti dalla società di consulenza immobiliare Wuest Partenaire.

Questa tendenza è ancora più marcata in comuni specifici come Mesocco, sul cui territorio si trova San Bernardino, dove il prezzo al metro quadro di una seconda casa è passato da 6’960 franchi nel 2020 a 9’080 franchi nel 2024, o Andermatt, dove dagli 8’130 franchi nel 2014 si è arrivati a 22’050 franchi nel 2024.

