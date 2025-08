Così la Svizzera festeggia il suo compleanno il 1° agosto

Il 1° agosto non può mancare il tradizionale panino con la bandierina svizzera. Keystone / Peter Klaunzer

Il 1° agosto in Svizzera si festeggia la fondazione della Confederazione con falò in quota, bandiere rossocrociate e discorsi. Esistono usanze tradizionali e più moderne, ma sui fuochi d'artificio le opinioni sono discordanti.

5 minuti

Janine Gloor Mi occupo degli aspetti speciali e quotidiani della Svizzera. Scrivo articoli per un pubblico internazionale su come il Paese funziona e come la gente vi vive. Dopo aver studiato germanistica e scandinavistica, mi sono diplomata presso l’Istituto di giornalismo e comunicazione MAZ e ho lavorato come giornalista presso vari quotidiani svizzeri come freelance, occupandomi di varie tematiche. Sono nel team di SWI swissinfo.ch dal 2023. Helen James Nata in Inghilterra, vivo in Svizzera dal 1994. Mi sono formata come graphic designer a Zurigo tra il 1997 e il 2002. Recentemente mi occupo di elaborazione di immagini e ho raggiunto il team di swissinfo.ch nel marzo del 2017.

Il 1° agosto in Svizzera è celebrato con molte usanze tradizionali: alcune sono più antiche, altre più recenti e altre ancora persino in parte artificiose. Come, ad esempio, la data stessa della festa nazionale.

Ad esempio, alcuni Paesi celebrano nella loro festa nazionale l’adozione della Costituzione, che per la Svizzera sarebbe il 12 settembre 1848. Tuttavia, nel 1891 si decise di celebrare il 600° anniversario del Patto federale del 1291.

Quest’ultimo riporta l’anno 1291, ma nessuna data precisa. Il fatto che il 1° agosto 1291 tre uomini abbiano fondato la Confederazione sul prato del Rütli prestando giuramento è verosimilmente una leggenda.

>>> Cosa ci può dire il Patto federale sul 1° agosto:

Anche i falò in quota, che oggi vengono tradizionalmente accesi sulle montagne il 1° agosto, non hanno alcun legame storico con la fondazione della Confederazione; la loro origine è da ricercare probabilmente nelle postazioni di vedetta.

Lì, a partire dal XV secolo si accendevano fuochi di segnalazioneCollegamento esterno per avvisare, ad esempio, dell’arrivo di truppe nemiche. Oggi i fuochi sono uno spettacolo suggestivo e suscitano in molte persone una sensazione di calore e familiarità.

A differenza di altri Paesi, la Svizzera non ha una grande celebrazione centrale per la sua festa nazionale, e men che meno una parata militare. Sul Rütli, la Società svizzera di utilità pubblica (SSUP) organizza ogni anno una cerimonia dal forte valore simbolico, ma in pieno spirito federalista, il 1° agosto viene festeggiato in tutta la Svizzera con celebrazioni ufficiali a livello locale.

>>> Dieci immagini da dieci anni – Così si festeggia il 1° agosto in Svizzera:

Precedente Seguente L’attrice svizzera Fabienne Penseyres interpretò Heidi durante la cerimonia ufficiale che si terrà a Losanna il 1° agosto 2014. Keystone / Anthony Anex Celebrazione eucaristica il 1° agosto 2015 sul Passo del Gottardo. Questa speciale funzione religiosa si svolge dal 1991, anno del 700° anniversario della Svizzera. Il pellegrinaggio al Passo del Gottardo è un’antica tradizione che risale al Medioevo. Keystone / Ti-Press / Carlo Reguzzi Il 1° agosto 2016, alcuni appassionati di stand up paddle osservano da vicino lo Schillerstein. Keystone / Alexandra Wey Il 1° agosto 2017 i fuochi d’artificio illumineranno il cielo sopra Neuhausen am Rheinfall. Keystone / Ennio Leanza La banda musicale L’Avenir durante i festeggiamenti per la Festa nazionale svizzera a Vers-Chez-Perrin, vicino a Payerne, il 1° agosto 2018. Keystone / Jean-Christophe Bott Il 1° agosto 2019 gli operai sono al lavoro sulla bandiera svizzera di 6’400 metri quadrati sul Säntis. Keystone / Ennio Leanza Festa nazionale svizzera durante la pandemia di COVID-19: durante la pandemia il distanziamento sociale era all’ordine del giorno. La presidente Simonetta Sommaruga sembra avere solo un piccolo pubblico durante il suo discorso al Rütli il 1° agosto 2020. Keystone-SDA Una partecipante alle celebrazioni della Festa nazionale svizzera sul Rütli il 1° agosto 2021, che hanno segnato anche i 50 anni del diritto di voto alle donne. Keystone / Urs Flueeler Il presidente, una mucca e un po’ di formaggio. Il presidente della Svizzera Ignazio Cassis, insieme alla moglie Paola Rodoni e all’agricoltore Serge Duperrex, partecipa alla cerimonia celebrativa in onore del 1° agosto 2022. Keystone / Michael Buholzer Falò accesi sulle cime della catena montuosa dei Churfirsten per celebrare la festa nazionale nel 2023. A causa delle previsioni meteorologiche sfavorevoli, i falò sono stati accesi già il 31 luglio. Keystone / Gian Ehrenzeller Una visitatrice in costume tradizionale nel tendone della festa nazionale mercoledì 31 luglio 2024 a Kesswil. Keystone / Christian Merz Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

Fotografia 4

Fotografia 5

Fotografia 6

Fotografia 7

Fotografia 8

Fotografia 9

Fotografia 10

Fotografia 11

Fuochi d’artificio controversi

Un’altra usanza che illumina il cielo notturno del 1° agosto sono i fuochi d’artificio. La maggioranza della popolazione è ormai contraria a razzi e petardi e un’iniziativa ne chiede il divieto; diverse regioni li hanno già proibiti. Tuttavia, in molte località gli spettacoli pirotecnici sono ancora parte integrante dei festeggiamenti. Città e Comuni più piccoli organizzano fuochi d’artificio, e anche i privati non si lasciano sfuggire l’occasione di accendere un razzo.

Meno controverse sono le celebrazioni ufficiali: i Comuni organizzano eventi con discorsi, musica e, a seconda della regione, sbandieratori e suoni del corno delle Alpi. Anche i membri del Consiglio federale si rivolgono alla popolazione con i loro discorsi durante queste feste, la maggior parte di loro addirittura in più comuniCollegamento esterno.

Il fatto che la data della festa nazionale comporti una certa flessibilità è dimostrato anche dal fatto che molti comuni hanno spostato le celebrazioni alla sera del 31 luglio. In questo modo ci si può riprendere durante il 1° agosto, che è giorno festivo. A proposito, che il giorno della festa nazionale non si lavori è stato sancito solo nel 1993 tramite un’iniziativa popolare.

>>> Qui potete scoprire di più sulla nascita del 1° agosto:

Brunch del 1° agosto

Chi si alza in tempo il giorno della festa nazionale può fare colazione in una fattoria. I cosiddetti brunch del 1° agosto o “Buurezmorge” (colazione del contadino) sono un’invenzione piuttosto recente: da 33 anni, agricoltori e agricoltrici in Svizzera invitano a fare colazione nella loro azienda. Al buffet, con cibi regionali e fatti in casa, viene tradizionalmente servita anche la treccia del 1° agosto, un pane dolce di pasta lievitata decorato con una bandierina svizzera.

La richiesta per i “Buurezmorge” è alta, ma a causa del notevole sforzo richiesto, sempre meno fattorie offrono un brunch.

È la fine dei brunch del 1° agosto? Servizio del TG 20.00 della RSI del 30 luglio 2025:

Contenuto esterno

Programma alternativo per il 1° agosto

Oltre alle celebrazioni tradizionali con bandiere, costumi tipici e il Salmo svizzero, esistono anche proposte alternative per il 1° agosto. A Lucerna si può trascorrere la giornata a un “Daydance”, una festa techno alla luce del giorno.

Ad Altstätten (canton San Gallo), un festival medievale mostra come poteva essere il 1° agosto del 1291, mentre a Zurigo l’evento “Äms Fäscht”Collegamento esterno offre cibo e musica di respiro più internazionale nel parco. E a Laufenburg (canton Argovia), la popolazione festeggia il 1° agosto in modo transfrontaliero, sul ponte insieme ai vicini e alle vicine della Germania.

>>> L’inno nazionale esiste in quattro lingue, ma quasi nessuno lo sa a memoria:

Tradotto con l’ausilio dell’IA/mrj