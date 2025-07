Aumento record della temperatura dei laghi svizzeri

Temperature non tropicali ma poco ci manca anche nei laghi svizzeri. Keystone / Cyril Zingaro

Nelle ultime due settimane, le temperature delle acque dei laghi svizzeri sono aumentate in media di cinque gradi. Un record assoluto, secondo MeteoNews.

Non è solo il Mediterraneo a soffrire per l’ondata di caldo che negli ultimi giorni ha investito gran parte dell’Europa.

Anche i laghi svizzeri registrano temperature eccezionalmente elevate, superiori di 4-7 gradi rispetto alla media del periodo 1983-2024, secondo quanto riferisce il servizio meteorologico MeteoNewsCollegamento esterno.

Il valore più elevato è stato rilevato nel Lago di Lugano, che ha raggiunto i 28 gradi, ben 5 gradi sopra la media degli ultimi 41 anni.

Anche il Lago Maggiore, seppur leggermente più fresco, ha toccato i 25 gradi, con un’anomalia positiva di 4 gradi.

Il Lago di Walen, situato nei cantoni di San Gallo e Glarona, ha visto la sua temperatura salire a 25 gradi, ossia 7 in più rispetto alla norma.

Nella Svizzera francese, il primato spetta al Lago di Bienne, con una temperatura di 26 gradi e un aumento di sei gradi.

Non solo per le temperature alte

La situazione è simile praticamente in tutti gli specchi d’acqua della Svizzera ed è eccezionale “non solo per l’inizio di luglio, ma anche per l’intero anno”, rileva MeteoNews.

Anche i fiumi hanno mostrato scarti di temperatura significativi rispetto alla norma. L’Aare vicino a Berna, la Reuss nei pressi di Lucerna e il Reno vicino a Laufenburg non sono mai stati così caldi.

Oltre alle alte temperature e al tempo particolarmente soleggiato, un altro fattore importante è la scarsa copertura nevosa in montagna registrata all’inizio della stagione calda.

“Gli afflussi di acqua di fusione sono stati molto inferiori alla media e si sono esauriti prima del solito”, spiega MeteoNews. Questo ha ridotto l’apporto di acqua fresca nei laghi, contribuendo al riscaldamento anomalo.

Fauna e flora colpite

L’impatto di questo rapido riscaldamento delle acque nel Paese è visibile su più livelli, spiega il servizio di meteorologia. Oltre alla riduzione del livello idrico, le temperature elevate mettono in difficoltà alcune specie di pesci, compromettendone la sopravvivenza.

Inoltre, le alte temperature favoriscono la proliferazione delle alghe, riducendo il contenuto di ossigeno nell’acqua. Questo può bloccare la fotosintesi delle piante acquatiche e portare alla formazione di alghe tossiche, come le alghe blu.