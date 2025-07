La centrale nucleare di Beznau spegne un reattore a causa del calore

Fa troppo caldo... Keystone-SDA

La centrale nucleare di Beznau, nel cantone di Argovia, ha spento uno dei due reattori a causa del calore. Lo ha indicato oggi il gestore Axpo, aggiungendo che il secondo blocco funziona con una potenza del 50%.

Keystone-ATS

Fa troppo caldo e per questo motivo la centrale nucleare di Beznau (Argovia) ha spento martedì uno dei suoi due reattori. Il motivo? l’elevata temperatura dell’acqua dell’Aare, viene indicato in una nota. La prestazione dei due reattori raffreddati ad acqua era già stata ridotta della metà domenica scorsa.

Finora la temperatura dell’Aare presso il sito della centrale nucleare vicino a Döttingen era ancora inferiore a 25 gradi, indica il comunicato. Quest’ultimo precisa che Axpo, con la riduzione della sua centrale nucleare, rispetta le direttive federali. La misura è volta a proteggere la flora e la fauna del fiume.

La disposizione dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) è stata emessa in seguito all’ondata di caldo dell’estate 2018. Il fatto che la centrale nucleare di Beznau debba ridurre la sua potenza è dovuto alla sua costruzione. A differenza degli impianti di Gösgen (Soletta) e Leibstadt (Argovia), non dispone di una torre di raffreddamento, ma il calore che non può essere utilizzato per generare elettricità viene raffreddato con acqua prelevata dal fiume Aare e successivamente rilasciata leggermente riscaldata.