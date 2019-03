Due grandi sezioni saranno incentrate sugli album Panini dei Mondiali (da Messico 1970) e degli Europei (dal 1980), con tutte le differenti edizioni uscite in vari paesi. Altre aree saranno dedicate alla 'memorabilia' (inclusi gli album non ufficiali dei Mondiali realizzati in vari paesi), ad altre competizioni (tornei internazionali per club, Coppa America, Coppa d'Africa), e al calcio femminile. "È prevista anche l'apertura di uno shop".

Il Centro Ovale di Chiasso è stato indicato dai giornali ticinesi come probabile sede del Museo. L'ormai ex centro commerciale è attualmente affittato in minima parte.

Contattate da tvsvizzera.it, Sonia Meier e Maura Lanfranconi -l'una cura il progetto dal punto di vista imprenditoriale, l'altra per i contenuti e la comunicazione- anticipano che dallo spunto dei due collezionisti è nato un progetto più ampio che coinvolge altre attività, "in particolare sportive, a vari livelli".

A gennaio 2019, nel presentare la fiera all'Estragon di Bologna, Nanni e Bellini rivelano che la città emiliana, contattata per prima, non ha dato seguito all'interesse inizialmente mostrato e che il Museo aprirà verosimilmente i battenti nella primavera del 2020 a Chiasso, cittadina svizzera di confine.

Bellini, riconosciuto da molti come il più grande collezionista di figurine di calciatori al mondo, riferiva di aver già "avuto contatti importanti". In effetti, scopriremo più avanti, era già stato oltre frontiera con l'amico Emiliano Nanni -anch'egli collezionista, curatore della fiera 'Figurine forever'- e aveva descritto il suo sogno a dei possibili promotori.

Così, lo scorso 6 luglio in chiusura della trasmissione della 'Russo ma non dormo' alla RSI, Gianni Bellini rispondeva alla domanda di rito sui progetti per il futuro.

"Vi do una quasi anteprima. Il mio sogno era creare il primo museo al mondo di figurine dei calciatori. Ci sono ottime possibilità che venga fatto in Svizzera."

È in Svizzera, che il più grande collezionista di figurine sta per realizzare il suo sogno di esporre al pubblico almeno parte della sua raccolta di 2 milioni di pezzi e 4000 album. In attesa che il Museo veda la luce, verosimilmente nel 2020, chiediamo qualche anticipazione ai promotori e rivediamo, dalle Teche RSI, un reportage sulla preziosa collezione.

