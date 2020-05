Il metodo terapeutico si chiama globulina iperimmune ed è già utilizzato nel trattamento di malattie come l'epatite B, la rabbia o l'Ebola. Un consorzio internazionale di aziende farmaceutiche sta lavorando per applicarlo al coronavirus e lo sviluppo avviene a Berna.

Il siero viene sviluppato isolando gli anticorpi di pazienti guariti da Covid-19 a partire dal loro plasma. (Keystone / Filippo Venezia)

Isolare gli anticorpi di pazienti guariti dalla Covid-19 partendo dal loro plasma per produrre i primi campioni di un nuovo medicinale. È il progetto a cui sta lavorando la ditta farmaceutica CSL Behring a Berna.



Il metodo è diverso da quello su cui stanno lavorando molti istituti di ricerca e che consiste nella trasfusione di plasma di pazienti guariti a persone malate.



Questo siero iperimmune - spiega alla RSI Enos Bernasconi, responsabile del settore malattie infettive dell'Ente ospedaliero cantonale ticinese - "è un concentrato di anticorpi molto specifici che permettono la neutralizzazione del virus […]. Il plasma è una soluzione un po' differente perché da una parte contiene sicuramente anticorpi […], dall'altra anche altre sostanze che possono rallentare l'effetto infiammatorio nella persona colpita".



Questi sieri non sono adatti per tutte le tipologie di paziente, rileva da parte sua Hans-Jakob Furrer, responsabile del servizio malattie infettive dell'Inselspital di Berna: "Sono efficaci prima che la malattia si manifesti e in uno stadio precoce. Secondo me sarebbero da utilizzare principalmente in quelle fasi. E questo, in pazienti che sappiamo avere un rischio di un decorso grave o mortale durante l'infezione."



Comunque, per il momento è troppo presto per sapere se il siero sia una terapia adeguata o meno. Non è infatti stato condotto ancora nessuno studio clinico.

I dettagli nel servizio della RSI:

(1) anticorpi dal plasma per contrastare il coronavirus





tvsvizzera.it/mar con RSI (TG del 25.5.2020)

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.