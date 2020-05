Al centro del lavoro degli scienziati c’è un anticorpo, identificato su un paziente che era guarito dalla SARS del 2003, che sembra essere efficace anche contro il nuovo coronavirus. La sua particolarità è che ha un’emivita molto estesa: in altre parole, sopravvive a lungo nel sangue, il che significa che si potrebbe anche somministrare preventivamente, come se fosse un vaccino.

Per la Covid-19 arriva una cura dal Ticino 19 maggio 2020 - 20:27 Se alcuni centri di ricerca del mondo lavorano a un vaccino per il coronavirus, altri stanno invece cercando una cura. A Bellinzona, capitale del canton Ticino, la Humabs BioMed sembra esserci vicina a trovare un farmaco contro il coronavirus. L’azienda, nata come startup dall’Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona e ora parte della multinazionale Vir, sta infatti lavorando a una possibile cura basata su anticorpi monoclonali. L’idea è quella di isolare gli anticorpi prodotti dalle persone guarite, individuare quali funzionano meglio e produrli industrialmente per l’utilizzo in medicamenti. Il processo sembra andare a gonfie vele, tanto che l’azienda punta a iniziare la fase 2, la sperimentazione sui pazienti, entro la fine dell’estate. Le tempistiche sono ristrette: la sfida è trovare un paese dotato di un sistema legale che permetta di muoversi velocemente attraverso le fasi della sperimentazione. Al centro del lavoro degli scienziati c’è un anticorpo, identificato su un paziente che era guarito dalla SARS del 2003, che sembra essere efficace anche contro il nuovo coronavirus. La sua particolarità è che ha un’emivita molto estesa: in altre parole, sopravvive a lungo nel sangue, il che significa che si potrebbe anche somministrare preventivamente, come se fosse un vaccino. Nel frattempo, le ricerche della Humabs sono state utili anche per un altro scopo: le stesse tecniche sviluppate nell'ambito della ricerca di una cura hanno permesso all'EOC di svolgere i test sierologici sul personale ospedaliero: più di 4700 test che hanno stabilito un tasso di contagio del 10%. Ecco nel servizio del Quotidiano i dettagli della ricerca.