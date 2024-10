Richard Gere accolto a Zurigo da una folla numerosa

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) è ancora la migliore università dell'Europa continentale. Lo dimostra l'ultima classifica pubblicata oggi dalla rivista di settore "Times Higher Education" (THE).

Un uomo stava cercando di entrare in Italia dal Ticino con un camion sul quale erano presenti più di 20 tonnellate di rifiuti pneumatici destinati allo smaltimento in Italia.

Altri sviluppi

I Nobel in fisica hanno gettato le basi per l’Intelligenza Artificiale

I ricercatori insigniti del Premio Nobel per la Fisica hanno gettato le basi per gli attuali modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT. Secondo un esperto svizzero, l'influenza di questa ricerca è oggi enorme.

