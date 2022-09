Von der Leyen: "Gli europei hanno bisogno di sostegno"

Contenuto esterno

"Milioni di europei hanno bisogno di sostegno”, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante il discorso sullo stato dell’Unione a Strasburgo, prima di proporre un tetto ai ricavi delle aziende che producono elettricità a basso costo. “La nostra proposta raccoglierà più di 140 miliardi di euro per gli Stati membri per attutire il colpo direttamente”. “Gli Stati membri dell’UE – ha aggiunto –hanno già investito miliardi di euro per assistere le famiglie vulnerabili. Ma sappiamo che non sarà sufficiente”.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 settembre 2022 - 15:00

tvsvizzera.it/mrj

In apertura del suo discorso la Von der Leyen ha dichiarato che “mai prima d'ora questo Parlamento ha discusso lo Stato dell'Unione mentre la guerra infuriava sul suolo europeo. Tutti ricordiamo quella fatidica mattina di fine febbraio. Da quel momento, un intero continente si è sollevato nella solidarietà”. Una guerra, secondo lei, che non è solo un conflitto territoriale, ma che è anche “una guerra alla nostra energia, alla nostra economia, ai nostri valori e al nostro futuro”.

