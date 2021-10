Virginia alle urne

Contenuto esterno

Gli USA si preparano a vivere una nuova notte elettorale, a un anno dalle presidenziali che hanno portato alla vittoria di Joe Biden: primarie partitiche per il Congresso e diverse elezioni statali. Gli occhi del Paese sono ora rivolti alla Virginia, Stato democratico in bilico e cartina di tornasole per la politica americana.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 ottobre 2021 - 16:08

tvsvizzera.it/mrj

I democratici, nonostante in Virginia Biden abbia vinto con 10 punti di distacco, sono preoccupati dal ritorno di un’ondata pro Trump: “La gente è stufa marcia di questi Liberal che governano. Non fanno che sprecare denaro”, si lamenta l’elettore 84enne Tom Saudners.

La carta democratica per conservare lo Stato è il Clintoniano Terry McCauliffe, ex governatore. A suo sostegno tutte le star del partito si sono recate in Virginia: Barack Obama, il presidente Joe Biden e la sua vice Kamala Harris.

Altri sviluppi Altri sviluppi Si aggrava la situazione pandemica in Russia Questo contenuto è stato pubblicato il 28 ott 2021 Nelle ultime 24 ore sono morte 1'159 persone e ne sono state contagiate più di 40’000

L’avversario repubblicano – sostenitore di Donald Trump - è Glenn Youngkin, uomo d’affari senza passato politico, ma con una campagna da 300 milioni di dollari.