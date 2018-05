Una maratona sulla Grande Muraglia Cinese. Una gara nella quale si devono superare ben 5164 gradini lungo una delle sette meraviglie del mondo. Miglior tempo per l'italiano Oscar Perego che ha percorso i 42 chilometri in quattro ore e un minuto.

Una maratona lungo la muraglia cinese 21 maggio 2018 - 12:14 Una maratona sulla Grande Muraglia Cinese. Una gara nella quale si devono superare ben 5164 gradini lungo una delle sette meraviglie del mondo. Miglior tempo per l'italiano Oscar Perego che ha percorso i 42 chilometri in quattro ore e un minuto. La maratona, carica di storia, si snoda in gran parte lungo la Grande Muraglia. Gli atleti però devono percorrere diversi chilometri anche lungo le strade della provincia di Tianjin, situata a due ore di distanza da Pechino. Si tratta certamente di una delle maratone più impegnative al mondo, ma anche una delle più emozionanti. Al via quasi duemila atleti. Sono arrivati al traguardo però "solo" 838 coraggiosi.