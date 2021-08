Vaccino e shopping per incoraggiare all'immunizzazione e risparmiare tempo

I centri vaccinali prendono nuove forme. Keystone / Laurent Gillieron

Nelle ultime settimane il ritmo della campagna vaccinale in Svizzera è rallentato ma si spera nel ritorno dalle vacanze.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 agosto 2021 - 21:58

tvsvizzera.it/MaMi

Finora praticamente la metà della popolazione è totalmente vaccinata. Con i contagi e i ricoveri in aumento i cantoni cercano di convincere la gente a farsi vaccinare. e sperano anche su chi ha rinviato l’iniezione a dopo le vacanze.

Il servizio del TG della RSI racconta come andare a fare due compere e anche a farsi vaccinare, possono essere due attività che si conciliano. Nel centro commerciale a Herblingen nel Canton Sciaffusa, per esempio, questo fine settimana è stato organizzato un walk-in per le vaccinazioni. E guardando la coda, sembra avere successo.

