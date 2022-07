USA, arrestata anche Alexandria Ocasio-Cortèz

Contenuto esterno

Sono 35 persone - tra cui 17 membri del Congresso americano - quelle arrestate nel corso di una manifestazione a Washington per il diritto all’aborto. Tra questi c’è anche la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortèz, in prima linea in questa battaglia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 luglio 2022 - 13:18

