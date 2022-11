USA, corsa per il controllo del Senato sempre più serrata

Contenuto esterno

Negli Stati Uniti la corsa per il controllo del Senato è sempre più serrata: con la vittoria in Arizona dei democratici, entrambi i partiti hanno ottenuto 49 seggi e tutto dipenderà dai risultati di Nevada e Georgia, i due Stati in cui lo scrutinio del voto delle elezioni di metà mandato non è ancora terminato. Alla Camera invece è sempre più vicina la vittoria dei repubblicani, che guidano la corsa con 211 seggi contro i 203 dei democratici. Ai democratici serve quindi ancora solo un unico seggio per avere la maggioranza alla camera alta. Questo perché in caso di parità la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris -che presiede anche il Senato- otterrebbe automaticamente il diritto di voto. I repubblicani invece per controllare il Senato dovrebbero ottenere 51 seggi -quindi altri 2- uno scenario meno probabile secondo le proiezioni.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 novembre 2022 - 21:18