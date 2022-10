Ultimo scontro tv tra Bolsonaro e Lula

Contenuto esterno

In Brasile si è tenuto ieri sera l’ultimo confronto televisivo tra Jair Bolsonaro e Lula da Silva in vista del ballottaggio delle presidenziali di domani. Di fronte a questo duello finale il paese è spaccato in due: i sondaggi danno Lula in lieve vantaggio e gli analisti prevedono un risultato in bilico.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 ottobre 2022 - 17:15

