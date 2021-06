Contenuto esterno Il ritorno di Donald Trump

Donald Trump torna alla ribalta: l’ex presidente statunitense ha lanciato il tour della rivincita e si dice determinato a riprendersi Camera e Senato.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 giugno 2021 - 09:17

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Migliaia di fan del tycoon si sono recati a Wellington in Ohio per sostenerlo. Al grido di “Four more years!” (‘Ancora quattro anni!’).

Il repubblicano ha lanciato diversi attacchi, in particolare alla sinistra radicale (“è un male per il Paese”) e al suo successore Joe Biden (È una totale catastrofe. Gli avevo lasciato in eredità un sistema dell’immigrazione perfettamente funzionante e un’economia florida. Doveva solo andare al mare e invece sta mandando in rovina il Paese”.

Per ora non si è sbilanciato su una possibile ricandidatura ma ha rassicurato i fan che “arriverà a breve un annuncio sul 2024”.