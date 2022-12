Trovato l’ultimo corpo seppellito dalla frana di Ischia

Sepolti dal fango Keystone / Ciro Fusco

Dopo undici giorni di febbrili ricerche è stata rinvenuta la dodicesima vittima del tragico smottamento che il 26 novembre ha colpito la celebre isola del Golfo di Napoli.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 dicembre 2022 - 21:25

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco nella zona del parcheggio del Rarone, ai piedi di via Celario a Casamicciola, dove è confluita gran parte della frana staccatasi dal monte Epomeo. Il corpo è in via di identificazione da parte dei Carabinieri, anche se non ci sono molti dubbi in proposito.

All’appello manca infatti solo Maria Teresa Arcamone, la cameriera 31enne, il cui presumibile decesso si aggiunge a quelli dei cognati Maurizio e Giovanna ed il nipotino Giovangiuseppe, di appena 21 giorni, che abitavano a poca distanza.

Sempre oggi, martedì, è filtrata la notizia della prescrizione, ratificata lo scorso 10 novembre dalla Corte di Appello di Napoli, dei reati contestati all'ex sindaco di Casamicciola, Vincenzo D'Ambrosio, finito sotto processo per l'alluvione che nel novembre 2009 provocò la morte di una 15enne, 14 feriti e notevoli danni.

Intanto mercoledì si terranno i funerali, in forma rigorosamente privata, della coppia di fidanzati rimasti uccisi dalla frana: Salvatore Impagliazzo ed Eleonora Sirabella.

Nei prossimi giorni, invece, si terranno quelli della famiglia Monti, formata da Gianluca Monti (38 anni) e Valentina Castagna, con i figli Michele (15 anni), Francesco (11 anni) e Mariateresa (6 anni); così come quella formata da Maurizio Scotto di Minico (32 anni), con la moglie Giovanna Mazzella (30 anni) e il figlio GiovanGiuseppe (di soli 22 giorni).

L'altra vittima è Nikolinka Gancheva Blangova (58 anni), oltre a Mariateresa Arcamone (31 anni), il cui corpo è stato ritrovato quest'oggi.

Altri sviluppi Altri sviluppi I dati aggiornati sugli effetti collaterali dei vaccini Questo contenuto è stato pubblicato il 05 dic 2022 Tra marzo e dicembre 2021, in Svizzera sono state ricoverate circa 1'400 in seguito a effetti indesiderati dei vaccini contro il Covid-19.

Un totale di dodici morti accertati, mentre tutti restano col fiato sospeso per le sorti di GiovanGiuseppe Di Massa, il 55enne idraulico salvato dall'alluvione ma le cui condizioni sono peggiorate in questi giorni all'ospedale Cardarelli dove si trova ricoverato.

Contenuto esterno