Tre mosaici romani portati alla luce ad Avenches

Ad Avenches si possono ancora ammirare numerose vestigia romane, tra cui l'anfiteatro. Keystone

Gli archeologi hanno scoperto tre mosaici del II e III secolo d.C. in quella che era la più importante città romana in territorio elvetico.

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

I tre mosaici sono stati rinvenuti durante i lavori per il rifacimento della rete di distribuzione dell’acqua potabile, che hanno comportato lo scavo di una trincea lunga circa 250 metri, ha indicato venerdì il Dipartimento di archeologia del Canton Vaud.Collegamento esterno

I resti si trovano in un’area che si pensa fosse l’ala amministrativa della residenza di una delle famiglie più influenti di Aventicum, gli Otacilii.

Il primo mosaico, lungo sei metri, può essere conservato in situ. È decorato da riquadri rettangolari disegnati in nero su sfondo bianco, che danno l’illusione di un pavimento.

Uno dei mosaici rinvenuti ad Avenches. vd.ch

Il secondo mosaico presenta un motivo a griglia composto da 36 quadrati disegnati in nero su sfondo bianco. Dovrà essere interamente rimosso per far posto alle nuove tubature.

Il terzo, della stessa fattura dei precedenti ma privo di decorazione, è stato portato alla luce su una superficie di circa 2 m² e sarà parzialmente rimosso.

“I lavori – si legge nel comunicato – hanno permesso di dimostrare che lo sviluppo della Rue du Pavé nel 1971 ha distrutto in gran parte i resti degli edifici adiacenti, in particolare una serie di stanze riscaldate utilizzate per scopi termali”.

Avenches, situata a pochi chilometri dai laghi di Neuchâtel e Morat, oggi conta poco più di 4’000 abitanti. In epoca romana, l’antica Aventicum era però uno dei principali insediamenti sull’Altipiano svizzero e si stima che ai massimi splendori avesse una popolazione di circa 20’000 abitanti.

