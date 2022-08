Timori nel Regno Unito per l'inflazione a due cifre

Contenuto esterno

Il tasso d'inflazione è salito oltre le stime su base annua in luglio nel Regno Unito al 10,1%, ben oltre alle previsioni degli analisti e a livelli che non si vedevano da 40 anni. Il rialzo atteso era infatti pari al +9,8% e ora c’è chi azzarda in autunno un incremento dei prezzi del 13%, una quota che potrebbe far sprofondare il paese nella recessione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 agosto 2022 - 15:12