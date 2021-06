Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

RSI-SWI

Dalle Teche della Radiotelevisione svizzera RSI un servizio sulla nascita delle emittenti private a ridosso della frontiera.

C'era un'epoca in cui l'etere fu invaso dalle radio libere italiane che cambiarono il panorama mediatico anche in Svizzera.

Con l'apertura ai privati sancito nel 1976 dalla Corte Costituzionale spuntarono ad ogni angolo della Penisola nuove emittenti radio e tivù che conobbero storie e sorti assai differenziate.

Le emittenti radio private nel 1983 nella Svizzera Italiana. RSI-SWI

Fu un fenomeno che dalla fine degli anni '70 si è saldato, almeno nelle fasi iniziali, con l'onda lunga del '68 che aveva fatto sorgere nuove forme di partecipazione e nuovi linguaggi.

Anche il mercato radiotelevisivo elvetico iniziò, tra difficoltà e ritardi anche a livello normativo, ad essere coinvolto da questa vorticosa evoluzione.

Ma mentre le prime emittenti radiofoniche private facevano i primi cauti passi, altre stazioni - più o meno improvvisate - si installarono appena al di là del confine con l'obiettivo dichiarato di trasmettere programmi per il pubblico elvetico, in particolare della Svizzera italiana, senza le restrizioni e i condizionamenti previste per le emittenti sul suolo della Confederazione (tra i quali la richiesta della concessione alle autorità federali, con i conseguenti oneri).

Nel 1983 erano infatti una cinquantina le radio italiane che operavano a ridosso del confine, sei delle quali espressamente rivolte agli ascoltatori elvetici, sia in lingua italiana sia in tedesco (o meglio in "schwyzerdütsch"), per i numerosi turisti confederati che in estate popolavano valli e laghi del Ticino.

La puntata di Viavai del 1983 dedicata alle prime radio private sul confine italo-svizzero (da Rsi Teche: La tua storia).

Quell'anno, come riferiva il programma Viavai dell'allora Televisione svizzera in lingua italiana (Tsi), anche in Svizzera i privati poterono accendere le antenne ma le emittenti interessate potevano trasmettere solo 15 minuti per cinque giorni alla settimana a tariffe assolutamente non concorrenziali, se paragonate a quelle dei vicini italiani.