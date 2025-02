Stefano Bollani, musicista refrattario alle logiche delle etichette

Il compositore, concertista pirotecnico, scrittore, uomo di teatro e mediatico, autore e conduttore di programmi radio e televisivi di successo è stato ospite dello showcase RSI per raccontare e raccontarsi anche attraverso gli 88 tasti del pianoforte.

Stefano Bollani è moltissime cose: pianista stellare, compositore raffinato, conduce e scrive programmi televisivi e radiofonici, scrive per il cinema e il teatro. La cosa che stupisce di lui è che, in tutte queste cose, entra in maniera dirompente, con spontaneità, immediatezza e un’energia travolgente.

Lo immaginiamo come un funambolo, un giocoliere che ti cattura con il suo virtuosismo, la creatività inesauribile, la verità è che improvvisamente ti ammalia anche per la sua poesia.

Come nei suoi 18 Preludi, piccoli mondi sonori apparentemente semplici ma sorprendenti, appena pubblicati per Hal Leonard e con cui aprirà il concerto di questa sera al Lac di Lugano con la United Soloists Orchestra diretta da Arseniy Shkaptsov.

Bollani non è solo uno straordinario musicista jazz, è una voce della contemporaneità, lo percepiamo nella sua composizione E venne il giorno per pianoforte e orchestra, in programma prima di chiudere con un’esplosiva Rapsodia in Blue di Gershwin.

Lo showcase della RSI:

